Com show de resistência de Duda Nagle, Popó vence luta principal do FMS 6

Acelino 'Popó' Freitas voltou ao ringue na noite deste sábado (17) e levou a melhor na luta principal do Fight Music Show 6, ao vencer o ator Duda Nagle por decisão unânime. O tetracampeão mundial de boxe chegou cercado de expectativa - prometendo nocautear em até 42 segundos -, mas encontrou pela frente um adversário valente e resistente.

Apesar da ampla superioridade técnica e do domínio durante os seis rounds, Popó não conseguiu cumprir a promessa do nocaute relâmpago. Duda surpreendeu pela coragem e capacidade de absorver os golpes pesados, resistindo até o fim mesmo diante da pressão constante. Ao final, mesmo sem o desfecho fulminante que muitos esperavam, o baiano saiu com a vitória e elogiou a bravura do oponente, que conquistou o público pela entrega.

"Ao contrário de Bambam, de Duble e de outros que já subiram aqui, você fez totalmente diferente. Fez algo que nem alguns profissionais fazem. Parabéns e eu queria mandar um abraço para a sua filha que está assistindo. Ela sente muito orgulho de você", exaltou Popó ainda em cima do ringue em um momento de emoção.

A luta

Duda começou de forma ousada, tentando pressionar Popó nos primeiros segundos, mas logo foi neutralizado. O ex-campeão mundial assumiu o controle do ringue, encurralando o rival nas cordas e começando a impor seu ritmo com golpes potentes. No segundo round, o ator passou a recuar, lançando ataques isolados e sendo advertido duas vezes pelo árbitro por golpes considerados irregulares. Popó, por outro lado, demonstrou tranquilidade, administrando a distância e desferindo boas sequências e esquivas precisas.

A partir do terceiro assalto, a diferença física e técnica ficou ainda mais evidente. Popó balançou o adversário com golpes no corpo e no rosto, enquanto Duda, visivelmente exausto, se limitava a correr e evitar o confronto direto. No quarto e quinto rounds, o veterano conseguiu aplicar knockdowns - chegando a derrubar o ator três vezes ao longo da luta -, mas sem conseguir finalizar o combate. Mesmo sob forte pressão, Duda se levantou em todas as ocasiões e seguiu até o final.

No sexto e último round, Popó manteve o ritmo intenso e voltou a castigar o rosto e o corpo do rival. Ainda assim, Duda resistiu bravamente e conseguiu se manter em pé até o soar do gongo, arrancando aplausos pela tenacidade. A vitória foi clara para o ex-boxeador, mas a noite também ficou marcada pelo espírito guerreiro do estreante, que aguentou firme até o fim diante de uma verdadeira lenda dos ringues.

Minotouro nocauteia Tadalafellas e desafia Gracie

Ex-lutador do UFC e uma das figuras mais famosas do MMA brasileiro, Rogério 'Minotouro' também subiu ao ringue do FMS 6. Diante do influencer Tadalafellas, o irmão gêmeo de Rodrigo 'Minotauro' relembrou seus tempos de atleta e venceu o desafiante 16 anos mais novo em um duelo onde nitidamente o quase cinquentão Minotouro segurou a mão.

Com menos de 30 segundos, Minotouro já havia acertado um cruzado de esquerda que levou Tafalafellas ao solo. O influencer retornou ao duelo e os dois lutadores passaram a trocar golpes francos até o fim do assalto, sempre com o ex-UFC tomando a iniciativa até o soar do gongo. No segundo round, Rogério Minotouro soltou um pouco mais o seu jogo e nocauteou seu adversário aos 59 segundos com um bonito cruzado de direita avassalador. Ainda dentro do octógono, o vencedor surpreendeu ao desafiar um dos ícones mundiais da luta.

"Gostaria de enfrentar uma grande lenda do jiu-jitsu que também já se aposentou. Roger Gracie, vem lutar o Fight Music Show", afirmou o veterano de 48 anos.

Resultados do Fight Music Show 6:

Popó Freitas venceu Duda Nagle por decisão unânime dos juízes;

Rogério Minotouro venceu Tadalafellas por nocaute no segundo round;

MC Livinho venceu Lucas Veloso por nocaute no segundo round;

TZ da Coronel venceu Daniel Rocha por nocaute no primeiro round;

O duelo entre Emilene Juarez e Inaê Barros terminou empatado;

Oliveira Júnior e Bruno Anunaki venceram Souza Pitbull e Leo Gigante por nocaute técnico no 6º round;

Yuri Fernandes venceu Igor Fluxo por nocaute técnico no 2º round;

Anão Hollywood venceu Anão Duduzinho por decisão dividida dos juízes;

Danila Ramos venceu Halanna Leoparda por decisão unânime dos juízes;

Andres Gregorio venceu Esquivinha por nocaute técnico no 4º round;

Denis Santos venceu Lebron Cristian por nocaute técnico no 6º round.

