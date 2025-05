Clubes da Série A e B anunciam apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF

Clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro divulgaram, neste sábado, uma nota em conjunto declarando apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF. As equipes ainda criticaram a data escolhida para o pleito.

"Mais uma vez, o pensamento não é sobre o futebol. O jogo é outro: impedir que os clubes, aqueles que realmente carregam os milhões de brasileiros aos estádios, geram as audiências, reúnem as famílias em torno das partidas, garantem a estabilidade profissional de milhares de atletas e profissionais, atraem os bilhões de reais de marcas, investidores e veículos, e promovem a maior paixão deste país, sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões", diz trecho da nota divulgada.

O futebol brasileiro precisa virar o jogo. Os clubes estão em campo por um novo futebol no Brasil. pic.twitter.com/BFYSUhLZVK ? Corinthians (@Corinthians) May 17, 2025

Nesta sexta-feira, a CBF anunciou a abertura do processo eleitoral que elegerá o novo presidente, oito vice-presidentes e os membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2025 a 2029. A medida cumpre determinação do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, da 19ª Câmara Cível do TJ-RJ, que afastou Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF na última quinta-feira.

"O futebol brasileiro não pode mais ser jogado nos tribunais. Ele precisa voltar aos gramados. E isso só acontece com os Clubes em campo. Após uma decisão judicial proferida na última quinta-feira, foi designada - em apenas 24 horas - uma nova eleição na CBF, com prazo de quatro dias para registro de chapa. E mais, o pleito foi agendado para um domingo, dia de rodada do Campeonato Brasileiro", completa a nota.

O texto foi assinado por 32 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Apenas Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Vasco, Remo, Athletic Club, Volta Redonda e Paysandu não participaram da nota.

Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol, anunciou sua candidatura à presidência da CBF na manhã deste sábado. Em nota, o dirigente garantiu ter apoio de federações e "grande número de Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro".

A votação vai acontecer no dia 25 de maio, domingo.

Confira a nota na íntegra

"Estamos perdendo todas as partidas que acontecem fora do campo.

Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito. E falta o principal: o protagonismo dos Clubes.

Afastados, banidos e impugnados, nenhum dos últimos 5 Presidentes da CBF terminou seu mandato.

O futebol brasileiro não pode mais ser jogado nos tribunais. Ele precisa voltar aos gramados. E isso só acontece com os Clubes em campo.

Após uma decisão judicial proferida na última quinta-feira, foi designada - em apenas 24 horas - uma nova eleição na CBF, com prazo de quatro dias para registro de chapa. E mais, o pleito foi agendado para um domingo, dia de rodada do Campeonato Brasileiro.

Ora, mais uma vez o pensamento não é sobre o futebol. O jogo é outro: impedir que os clubes, aqueles que realmente carregam os milhões de brasileiros aos estádios, geram as audiências, reúnem as famílias em torno das partidas, garantem a estabilidade profissional de milhares de atletas e profissionais, atraem os bilhões de reais de marcas, investidores e veículos, e promovem a maior paixão deste país, sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões.

Não há mudança sem ação.

Por isso, nesse momento, os Clubes brasileiros, já unidos na missão da criação da sua Liga, reúnem-se em torno do apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF para o próximo ciclo.

O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E estaremos todos juntos, no mesmo campo, apoiando e exigindo um processo transparente, digno e responsável.

Os Clubes estão em campo. Por um novo futebol no Brasil."