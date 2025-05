Ceará vence Sport por 2 a 0 na Arena Castelão e sobe para a quinta posição

O Ceará completou seu quarto jogo sem derrota no Campeonato Brasileiro, ao vencer por 2 a 0 o Sport, neste sábado, na Arena Castelão, pela nona rodada. Lucas Mugni e Galeano marcaram os gols, um em cada tempo, que deixou o time pernambucano ainda como único time a não vencer na atual competição.

Com a vitória no clássico nordestino, o Ceará atingiu os 15 pontos, em quinto lugar, enquanto o Sport, com sete derrotas e dois empates, soma dois pontos e continua na lanterna.

Mesmo como visitante, o Sport tentou fazer a pressão ofensiva nos primeiros minutos de jogo. E quase se deu bem, porque aos três minutos, Chrystian Barletta entrou na grande área pelo lado esquerdo e finalizou forte. O goleiro Fernando Miguel espalmou para escanteio.

A bola ainda rondou a área cearense algumas vezes, mas na sua primeira descida ao ataque o Ceará abriu o placar. Após levantamento na área, o zagueiro chico tentou aliviar de cabeça, mas fez rebateu para o meio da área, fazendo um verdadeiro passe para Lucas Mugni. Ele bateu de primeira e fez 1 a 0, aos oito minutos.

Até de forma natural, o Ceará passou a atuar com cautela, marcando na intermediária e não se arriscando. O Sport ainda tentou ir ao ataque, mas encontrou dificuldades para superar a marcação cearense.

No segundo tempo, o Sport iniciou, de novo, tentando fazer a pressão. O Ceará, bem posicionado pelo técnico Léo Condé, soube se defender. E mostrou eficiência no ataque. Diego escapou da marcação de vários adversários ao fazer um passe por cobertura para Galeano. Ele aproveitou o vacilo da marcação e bateu sozinho em direção ao gol: 2 a 0, aos 15 minutos.

Este segundo gol esfriou os ânimos dos jogadores do Sport, facilitando o controle de jogo por parte do Ceará. Tranquilo, valorizando a posse de bola, o Ceará ainda teve duas chances para ampliar o placar.

O Ceará só volta a jogar diante de sua torcida, desta vez diante do Atlético-MG, no dia 1º de junho, porque os confrontos contra o Botafogo e Fluminense foram adiados sem datas definidas. Os dois clubes cariocas vão disputar o Mundial de Clubes. O Sport volta a campo no dia 25 (domingo) quando vai receber na Ilha do Retiro, no Recife (PE), o Internacional, pela 10ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 SPORT

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Lourenço (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Guilherme). Técnico: Léo Condé.

SPORT - Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Hereda; Rivera (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Du Queiroz), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Chrystian Barletta (Romarinho) e Carlos Alberto (Titi Ortiz). Técnico: Antônio Oliveira.

GOLS - Lucas Mugni, aos oito minutos do primeiro tempo; Galeano, aos 15 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Fabiano Souza (Ceará); Rivera, Sérgio Oliveira, Igor Cariús e Dalbert (Sport).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).