Ceará vence o Sport antes de enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil e se mantém no G6 do Brasileirão

Neste sábado, o Ceará venceu o Sport, por 2 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Mugni e Galeano balançaram as redes para o Vozão em duelo disputado na Arena Castelão. O confronto foi o último do time de Léo Condé, antes de definir a terceira fase da Copa do Brasil com o Palmeiras.

Com este resultado, o Ceará chegou a 15 pontos e subiu uma posição, permanecendo no G6 do Brasileirão, na quinta posição. O Sport, que teve a estreia do técnico António Oliveira, ex-Corinthians, segue sem vencer e continua na lanterna, com apenas dois pontos.

O Ceará agora vira a chave para disputa da Copa do Brasil. O Vozão visita o Palmeiras, na quinta-feira, no Allianz Parque, em jogo de volta da terceira fase do torneio, a partir das 19h30 (de Brasília). Depois disso, enfrenta o Atlético-MG, pela 11ª rodada do Brasileirão, no dia 1° de junho, no Castelão, às 18h30. Enquanto o Sport volta a campo no próximo domingo, dia 15, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, às 16 horas.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOOOOOOOOOOOOOGO!!!!!! ??? O VOZÃO VENCE a equipe do Sport por 2 a 0 e soma + 3 pontos no Campeonato Brasileiro. VAAAAAAAAAAMOOOOOOOOO! ???? ? Stephan Eilert / Ceará SC#CSCxSPO - 2×0 #CampeonatoBrasileiro2025 pic.twitter.com/9ISzhGCwEC ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 17, 2025

O jogo

O Sport teve a primeira chance perigosa do jogo aos quatro minutos do primeiro tempo. Lucas Mugni perdeu a bola no campo de defesa, Barletta ficou com a sobra e bateu para o gol. Fernando Miguel espalmou e fez a defesa. O Ceará respondeu em seguida e foi efetivo para abrir o placar, aos oito. Barletta aproveitou o vacilo da defesa do Vozão e bateu de primeira ao gol de Caíque França.

Três minutos depois, o Sport quase empatou. Barletta soltou uma pancada, e Fernando Miguel foi buscar. Na sequência do lance, Diego afastou após bate e rebate na área e quase mandou contra. A partida seguiu movimentada e Pedro Henrique obrigou Caíque França a defender a finalização, aos 33. Pelo Sport, Barletta era quem mais arriscava e, assim, teve duas finalizações perigosas. Na primeira, mandou para fora, mas na segunda, aos 40, viu Fernando Miguel defender. Nos acréscimos, o Leão quase empatou. Hereda avançou pela direita, cruzou na área e viu Zé Lucas cabecear sozinho, por cima do gol.

De volta para o segundo tempo, os times voltaram em ritmo semelhante ao primeiro tempo. Aos cinco, Galeano levantou bola na área, mas Pedro Henrique não conseguiu cabecear. Na sequência, Lelê também errou. Na sequência, Dalbert colocou a bola na área, mas ninguém do Sport chegou para completar. O Vozão conseguiu ampliar o marcador com Galeano, aos 15.

Cerca de cinco minutos depois, Fernando Miguel apareceu bem para fazer nova defesa e evitar que o Ceará fosse vazado. Lucas Lima bateu firme em direção ao gol, a bola saiu com efeito e o goleiro espalmou.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ 2 X 0 SPORT

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 17 de maio de 2025 (sábado)



Hora: às 16 horas(de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Fabiano Souza (Ceará); Rivera, Igor Cariús, Dalbert e Sérgio Oliveira (Sport)

Gol: Lucas Mugni, aos 8? do 1°T e Galeano, aos 15? do 2°T (Ceará)

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Lourenço (Rômulo) e Lucas Mugni (Lucas Lima); Galeano (Matheus Araújo) e Pedro Henrique (Guilherme); Pedro Raul (Lelê)



Técnico: Léo Condé

Sport: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Hereda; Rivera (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Du Queiroz), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Chrystian Barletta (Romarinho) e Carlos Alberto (Ortiz).



Técnico: António Oliveira