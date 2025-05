Canoagem, triatlo e ginástica: Brasil comemora conquistas em modalidades olímpicas

Os atletas brasileiros tiveram um sábado de resultados significativos em modalidades olímpicas. Isaquias Queiroz, na canoagem, Miguel Hidalgo, no triatlo, e Gabriela Barbosa e Gabriela Bouças, na ginástica, subiram ao pódio em competições importantes.

As conquistas brasileiras

Canoagem

Isaquias Queiroz, nome de grande prestígio em Olimpíadas, com cinco medalhas, ganhou o ouro na Copa do Mundo. Ele levou a medalha de ouro na prova C1 500m, disputada em Szeged, na Hungria.

Triatlo

Miguel Hidalgo disputou uma etapa da Série Mundial de triatlo. Em Yokohama, no Japão, ele faturou a medalha de bronze, cruzando atrás do australiano Matthew Hauser e do português Vasco Vilaça.

Ginástica

Na etapa da Copa do Mundo, realizada na Eslovênia, as brasileiras subiram duas vezes ao pódio na mesma prova. Nas barras assimétricas, Gabriela Barbosa ficou com a prata, enquanto Gabriela Bouças levou o bronze.