Ceará vence Sport com lei do ex, amplia tabu e mantém rival na lanterna

O Ceará venceu o Sport por 2 a 0 neste sábado, no Castelão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Mugni, ex-Sport, abriu o placar para o Ceará decretando a famosa "lei do ex". O Vozão ampliou o placar com Galeano no 2º tempo.

O Ceará amplia a freguesia do Sport jogando em seus domínios. O time pernambucano não vence o rival cearense fora de casa desde 2004. De lá para cá foram 13 jogos, com oito vitórias do Ceará e cinco empates.

Com a vitória, o Ceará chega a 15 pontos e sobe para 5º lugar. O Sport segue afundado na lanterna com apenas 2 pontos, a sete pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o São Paulo.

O Ceará volta a campo no dia 22 de maio, quando visita o Palmeiras pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Vozão é no dia 1º de junho, dia em que recebe o Atlético-MG pela 10ª rodada.

Já o Sport volta a campo no dia 25 de maio, quando recebe o Inter em casa pela 10ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que o time pernambucano foi eliminado pelo Operário de Várzea Grande (MT) na primeira fase da Copa do Brasil e não disputa outras competições no ano.

Como foi o jogo

O Sport foi quem criou mais chances de gol no 1º tempo, quase marcando um gol no primeiro minuto da partida com um arremate de Barletta, mas Fernando Miguel defendeu o chute.

Já o Ceará foi mais eficiente, abrindo o placar aos 9 minutos com Lucas Mugni. Essa foi a primeira e praticamente a única chance criada pela equipe cearense no 1º tempo.

O Ceará segurou o Sport, resistindo à pressão dos comandados de António Oliveira. O Vozão também contou com a falta de pontaria dos jogadores do time pernambucano e foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0 no placar.

No 2º tempo, ambos treinadores fizeram alterações e o jogo ficou mais dinâmico. O Ceará chegou ao segundo gol com Galeano aos 16 minutos jogados na segunda etapa. O Vozão segurou o resultado para decretar mais uma vitória contra o Sport no Castelão, completando 21 anos sem derrota para o rival em solo cearense.

Gols e destaques

1 x 0: Lucas Mugni abriu o placar para o Ceará no Castelão. Fabiano Souza cobrou arremesso lateral para dentro da área, Chico cortou mal e Mugni acertou um belo chute de primeira mandando no canto esquerdo de Caíque França.

Pra fora! Quase que o Sport empatou na reta final do 1º tempo. Hereda avançou pela direita e cruzou. Zé Lucas apareceu livre no meio da área e cabeceou por cima do gol de Fernando Miguel.

2 x 0: Dieguinho arrancou pelo meio e fez um passe de cavadinha na frente para Galeano. Em posição legal, o paraguaio ajeitou o corpo e finalizou sem deixar a bola cair, mandando no canto direito de Caíque França.

Ficha técnica

Ceará 2 x 0 Sport

Campeonato: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data: 18/05/2025

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Cartões amarelos: Fabiano Souza (CEA); Rivera, Cariús, Dalbert e Sérgio Oliveira (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Lucas Mugni (CEA), 9' do 1º tempo (1-0); Galeano (CEA), 16' do 2º tempo (2-0)



Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço (Lucas Lima), Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Henrique (Guilherme Luiz), Pedro Raul (Lelê). Técnico: Léo Condé.

Sport: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico; Hereda, Rivera (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Du Queiroz), Lucas Lima, Igor Cariús (Dalbert); Barletta (Romarinho), Carlos Alberto (Ortíz). Técnico: António Oliveira.