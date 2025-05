Campeões mundiais pela Seleção citam indignação com crise na CBF

A recente crise na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência após uma ação vinda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), causou mais uma reação. Desta vez, campeões mundiais com a Seleção Brasileira estão divulgando uma nota nas redes sociais criticando a situação na entidade máxima do futebol nacional.

Até o momento, nomes como Zetti, Muller, Raí, Bebeto e Paulo Sérgio (campeões na Copa de 1994); Rivaldo, Roque Júnior e Gilberto Silva (vencedores em 2002); e Cafu (ganhador em 1994 e capitão em 2002) publicaram o documento em suas contas nas redes sociais.

No texto, os ex-jogadores citam um sentimento de "preocupação e indignação diante da nova crise institucional que atinge a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)".

Ainda por cima, consideram "inaceitável que a entidade máxima do nosso esporte siga envolta em recorrentes escândalos, disputas políticas e falhas graves de governança".

Com a saída de Ednaldo Rodrigues, a CBF terá eleições no dia 25 de maio, domingo. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), já confirmou a candidatura à presidência da entidade e recebeu apoio de clubes das Séries A e B.

Confira a nota na íntegra

Nota dos campeões mundiais de futebol pelo futuro de nosso esporte

Nós, atletas campeões mundiais com a Seleção Brasileira de Futebol, vimos a público manifestar nossa profunda preocupação e indignação diante da nova crise institucional que atinge a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

É inaceitável que a entidade máxima do nosso esporte siga envolta em recorrentes escândalos, disputas políticas e falhas graves de governança. Esses episódios ferem a credibilidade da instituição, enfraquecem o futebol como patrimônio do povo brasileiro e desrespeitam a trajetória de milhões de brasileiros que vivem e sonham através desse maravilhoso esporte.

Somos o único país pentacampeão mundial. Essa conquista vai muito além do campo - ela representa um legado de excelência, ética, disciplina, compromisso e trabalho coletivo. É exatamente isso que exigimos das futuras gestões do nosso futebol: uma administração profissional, íntegra, transparente e comprometida com o bem comum.

A Seleção Brasileira é maior que qualquer dirigente. O futebol brasileiro é maior que qualquer crise.

Por isso, declaramos nossa união e vigilância. Temos acompanhado, com crescente preocupação e tristeza, os desdobramentos institucionais da CBF. Defendemos um processo eleitoral legítimo, transparente, com ampla participação e fiscalização da CONMEBOL, da FIFA - inclusive da sociedade civil e supervisão independente dos campeões mundiais de futebol com a seleção brasileira.

O momento exige coragem, posicionamento e responsabilidade. Não podemos permitir que o futebol brasileiro continue refém de disputas de poder e interesses que ignoram o bem maior do esporte.

Para que o futebol brasileiro seja conduzido com a grandeza que representa.



Para que inspire, una e transforme positivamente a vida de milhões de pessoas, dentro e fora de campo.

Pelo futebol. Pelo Brasil. Pela verdade.

Assinam esta nota os Campeões Mundiais de Futebol com a Seleção Brasileira.