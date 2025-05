Botafogo se manifesta contra Flamengo sobre segurança no Maracanã

Neste sábado, o Botafogo manifestou preocupação sobre a segurança para o clássico contra o Flamengo, no Maracanã. A nota do Glorioso foi questionando a comercialização de ingressos do Rubro-Negro, que colocou o setor sul, destinado aos alvinegros, à venda para os seus torcedores. As duas equipes entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão.

O setor sul do Maracanã sempre é destinado aos visitantes. Em jogos de menor apelo, como foi contra a LDU, na última quinta-feira, a diretoria do Flamengo costuma dividir o setor para as duas torcidas. No entanto, a medida não é comum nos confrontos mais procurados, como clássicos regionais.

Dessa forma, o Botafogo expressa sua preocupação com a segurança dos torcedores alvinegros. Além de se manifestar sobre o setor sul, a diretoria do Glorioso também protestou contra a divisão de ingressos e ainda afirmou que repetirá a ação do Flamengo na partida do returno.

A equipe de John Textor promete acionar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e as autoridades públicas acerca do assunto.

Leia a nota oficial do Botafogo na íntegra:

O Botafogo vem a público manifestar o seu posicionamento sobre a segurança, operação e serviço de jogo divulgado para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (18), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

1 - O Botafogo manifesta a sua profunda preocupação com a decisão do clube mandante em realizar a venda de ingressos para a sua torcida em um espaço localizado no Setor Sul, o mesmo destinado aos torcedores alvinegros.

2 - O laudo de segurança do Maracanã explicitamente prevê que, em clássicos regionais em que a proporção não seja de 50-50, o Setor C ? para o qual o clube mandante está comercializando ingressos desde sexta (16) à noite ? deve permanecer fechado.

Há 10 anos, desde o novo Maracanã, essa premissa segue em curso. O laudo de segurança é o documento que resume as condições permitidas aos poderes públicos para a realização das partidas no estádio. Este documento está sendo descumprido.

3 - O Botafogo não concorda com essa operação e não assinou qualquer documento que diga o contrário. O Clube solicita que essa decisão seja imediatamente revista e que os órgãos responsáveis, assim como o clube mandante, garantam a segurança dos alvinegros no estádio.

Tal medida agrava desnecessariamente o risco à integridade física e ao bem estar dos torcedores do Botafogo.

4 - Com relação à carga disponibilizada para a torcida do Botafogo na partida, o Clube informa que irá destinar o mesmo percentual no jogo do returno.

5 - O Botafogo seguirá vigilante ao cumprimento das regras e à proteção dos interesses do seu maior patrimônio, o seu torcedor.

6 - O Clube vai acionar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a FERJ e as autoridades públicas acerca do assunto.