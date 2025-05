Borussia Dortmund bate Holstein Kiel pelo Alemão e garante vaga na Champions

Neste sábado, pela 38ª e última rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebeu o já rebaixado Holstein Kiel e venceu por 3 a 0, com gols de Serhou Guirassy, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha.

Com o resultado positivo, o time comandado por Niko Kova? alcançou 57 pontos, ultrapassou o Freiburg e pulou para a quarta colocação, garantindo assim uma vaga direta para a próxima Liga dos Campeões. O Holstein Kiel, por sua vez, fechou a competição em 17º, com 25 somados.

O Borussia retorna aos gramados somente no próximo dia 17 de junho, contra o Fluminense, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. A partida, que acontece no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, acontece às 13h (de Brasília). Já o Holstein Kiel encara o disputará um amistoso diante do Minnesota United no dia 7 de julho. A bola rola às 21h, no Allianz Field.

RB Leipzig perde do Stuttgart e fica fora de competições europeias

O RB Leipzig, por sua vez, recebeu o Stuttgart na Red Bull Arena Leipzig e perdeu por 3 a 2. Apesar dos gols de Xavi Simons e Bote Baku, Deniz Undav, Nick Woltemade e Ermedin Demirovi? garantiram o triunfo dos visitantes

Com o revés, os mandantes seguiram com os mesmos 51 pontos na sétima colocação e, assim, ficaram sem vaga em competições europeias. Já o Stuttgart fechou a competição em nono, com 48 pontos.

Heidenheim perde do Werder Bremen e é rebaixado

O Heidenheim se despediu da primeira divisão do Campeonato Alemão. Na Voith-Arena, o time foi superado por 4 a 1 pelo Werder Bremen. Os gols dos visitantes foram marcados por Romano Schmid, Jens Stage, Marvin Ducksch e Keke Topp, enquanto Luca Kerber descontou.

Deste modo, seguiu com os mesmos 29 pontos e não conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Werder Bremen, apesar da vitória, continuou em oitavo, agora com 51.

Veja outros resultados da 38ª e última rodada do Alemão:

Hoffenheim 0 x 4 Bayern de Munique

Freiburg 1 x 3 Eintracht Frankfurt

Augsburg 1 x 2 Union Berlin

Mainz 2 x 2 Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach 0 x 1 Wolfsburg

St. Pauli 0 x 2 Bochum