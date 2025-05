Após saída do Vasco, Souza dispara contra Edmundo

Neste sábado, o volante Souza, que rescindiu seu contrato com Vasco na última sexta-feira, criticou o ex-jogador Edmundo e o culpou pelo primeiro rebaixamento da equipe, em 2008. Ele também falou sobre o momento do Cruzmaltino.

"Não teria falado verdades sobre o Edmundo, porque a torcida não sabe diferenciar o atleta vitorioso do terrível ser humano que ele é. Para mim, ele é um covarde, espera as coisas darem errado para 'matar'. Ele também era assim no final da carreira, e 'cravo' mais uma vez, porque estava dentro do dia a dia. Na primeira descida do Vasco, em 2008, foi culpa dele. Veio em final de carreira, não ajudou em nada e 'matava' os atletas que estavam jogando ao lado dele. Por que (ele) não assume um cargo dentro do clube?", disse Souza, em publicação no Instagram.

Foto: Reprodução / Souza

Durante as respostas às perguntas feitas na rede social, Souza também falou sobre o momento da carreira, que culminou na falta de oportunidades na sua última passagem no Vasco. Contratado em julho de 2024, o volante jogou apenas oito vezes no período.

"Meu desejo de voltar e a minha empolgação fizeram eu falar demais. Não cumpri e, quando voltei, já tinha 99% de rejeição. Quem é rejeitado não pode errar. No final de tudo, quem vai querer abraçar alguém que já é desprezado pela maioria?", disse.

Souza também não abandonou a possibilidade de se aposentar. Ligado à religião, o volante declarou que gosta da possibilidade de "viver para o Reino".

"Estou orando, quero fazer a vontade de Deus, não a minha. Só preciso entender o tempo. Mas, não nego que viver 100% para o Reino mexe comigo", completou.

Souza analisa Fernando Diniz

Souza também projetou o trabalho do novo técnico do Vasco, Fernando Diniz. O volante declarou torcida pelo treinador e que gosta de suas ideias.

"Deixem o Diniz trabalhar. Vocês verão que o Pedrinho não falou nenhuma loucura, o Vasco fica entre os oito (primeiros). O elenco tem qualidade, só que a falta de confiança faz com que ele pareça pior", ressaltou.

No final da carreira, Souza admite que agora é apenas "um torcedor" do Vasco.

"Agora, sou um torcedor e quero o melhor para o Vasco. Os resultados virão. Afirmo novamente, com a mentalidade do Diniz e o pouco que vi, se ele não der jeito, ninguém mais dá. Se algo não correr como esperado no início do trabalho, não 'matem' e nem pressionem o presidente para mandá-lo embora. Deixe-o trabalhar", concluiu.