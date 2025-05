André Silva revela tática do São Paulo em gol da vitória: 'Força do grupo'

Do UOL, em Santos (SP)

André Silva revelou a tática do São Paulo para converter o pênalti decisivo na virada por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

A torcida pediu para Luciano bater o pênalti, mas André Silva bateu e converteu. Ele era o batedor escolhido por Zubeldía.

Luciano pegou a bola para ouvir o goleiro Tiago Volpi e depois entregou para André Silva. O centroavante do Tricolor converteu sem precisar ouvir a catimba.

André também foi perguntado sobre a escolha de bater quase no meio, mas optou por despistar. A ideia é evitar informações para os goleiros adversários.