André Silva destaca organização do São Paulo na vitória sobre o Grêmio: 'União'

O atacante André Silva destacou a organização do São Paulo na vitória sobre o Grêmio, neste sábado, por 2 a 1, no MorumBis, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do gol do triunfo se orgulhou da "união" do grupo.

"Sabíamos da dificuldade do jogo, Grêmio é qualificado. Apesar do erro na primeira parte, quando sofremos o gol, estávamos organizados. Mas mostra o que é o nosso grupo, a união. Pediram (torcida) o Luciano (bater o pênalti), ele pediu a bola porque o Volpi ia começar a falar, depois ele me entregou a bola para bater e fui feliz", disse André Silva.

André Silva dedicou o gol a Luciano por ter propiciado a oportunidade de bater o pênalti e fazer o gol da vitória. "Essa força de um grupo. Luciano é extremamente de grupo. Quero dedicar esse gol a ele. É assim que se faz um grupo campeão."

O São Paulo volta a jogar na terça-feira, desta vez pelo jogo de ida da terceira fase, diante do Náutico, no Recife. No primeiro duelo, no MorumBis, o time tricolor venceu por 2 a 1.