André Silva agradece Luciano por bola do pênalti e valoriza "união" do São Paulo

O São Paulo superou o Grêmio na noite deste sábado, por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro após três jogos. O time saiu em desvantagem, mas virou no segundo tempo e deu um respiro ao técnico Luis Zubeldía. Autor de um dos gols da equipe, André Silva valorizou a união do grupo e agradeceu o companheiro Luciano por deixá-lo bater o pênalti decisivo.

"Primeiro quero agradecer a Deus. A gente sabia da dificuldade do jogo, o Grêmio tem uma equipe qualificada. A gente soube entregar bem, apesar do erro na primeira parte. Temos que estar mais organizados. Mas isso mostra o que é o nosso grupo, união. Eu era o batedor, mas o Luciano pediu a bola porque o Volpi ia começar a falar. Depois ele me devolveu e fui feliz de fazer o gol", afirmou o jogador em entrevista ao SporTV.

"Essa é a força de um grupo. O Luciano é um cara de grupo, quero dedicar esse gol a ele também. É isso que faz um grupo campeão", acrescentou.

O resultado afasta o Tricolor Paulista do Z4 e o coloca na parte de cima da tabela de classificação. A equipe pulou para o nono lugar do torneio, com 12 pontos.

O São Paulo agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time vai até Recife para enfrentar o Náutico, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. O Tricolor largou em vantagem no confronto ao vencer na ida por 2 a 1, de virada.