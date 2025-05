Zé Rafael mira reação do Santos no clássico com o Corinthians: 'Começar a virar a chave'

Uma das principais contratações do Santos para a temporada, o volante Zé Rafael estreou pela equipe na última segunda-feira, no empate por 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque. Apesar do resultado ruim em casa, que contribuiu para deixar o time da Baixada na penúltima posição no Campeonato Brasileiro, o atleta de 31 anos acredita que a mudança de rumo está próxima.

Para Zé Rafael, o clássico com o Corinthians, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pode representar o ponto da virada do Santos na competição, após a equipe acumular uma vitória, dois empates e cinco derrotas nesta reta inicial.

"Estamos nos preparando para fazer do clássico uma grande oportunidade e, quem sabe, começar a virar de chave para buscar o lugar que a gente realmente merece", afirmou Zé Rafael aos canais oficiais do clube. "Nossa equipe tem se preparado muito durante esta semana para aumentar nosso nível e se adequar ao que o professor Xavier quer."

Apesar da má fase da equipe santista, o jogador não esconde a empolgação pelo retorno aos gramados. Ele não atuava desde novembro do ano passado, quando ainda defendia o Palmeiras, antes de passar por uma cirurgia na coluna.

"Fiquei feliz demais de poder estrear pelo Santos e por voltar a jogar futebol. Uma surpresa depois de tanto tempo sofrendo. Agora é ganhar confiança, condição e aos poucos retomando meu melhor nível", afirmou o camisa 6, que entrou no decorrer da partida. "Voltar a jogar, mesmo que por pouco tempo, foi trabalhoso, mas foi bom sentir essa sensação."

De olho no clássico, Cléber Xavier comandou uma atividade tática, nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O técnico priorizou a correção de problemas no setor ofensivo, onde a equipe tem encontrado maior dificuldade desde a sua chegada, e as finalizações.

Ausentes no treino de quinta-feira, por causa de desgaste físico, o zagueiro Zé Ivaldo e o volante Gabriel Bontempo se juntaram ao grupo e estão à disposição. Já o zagueiro Gil foi novamente liberado para resolver problemas pessoais e não enfrentará o ex-clube, ampliando a lista de desfalques do Santos, que tem nomes como Neymar, Guilherme e João Schmidt.

O Santos encerra sua preparação para o duelo com o Corinthians neste sábado. Pressionada pelos maus resultados, a equipe da Baixada só venceu uma vez nas últimas dez partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.