Zé Rafael comemora retorno aos gramados e projeta sequência no Santos

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos avançou em sua preparação para enfrentar o Corinthians, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, Zé Rafael comemorou seu retorno aos gramados e projetou sequência pelo Peixe.

"Fiquei feliz demais em poder estrear pelo Santos, acho que voltar a jogar futebol é bom demais, foi uma surpresa para mim, depois de tanto tempo sofrendo, voltar a praticar futebol em casa, fazer o que eu mais gosto é bom demais, principalmente por estar sem dor. Agora é ganhar confiança, condição e, aos poucos, ir retomando o meu melhor nível", declarou o atleta de 31 anos.

Na última segunda-feira, o Peixe ficou no empate sem gols contra o Ceará, no Allianz Parque, no fechamento da oitava rodada do Brasileirão. Apesar do resultado, torcida e comissão técnica ganharam uma boa notícia no embate. Recuperado de lesão, Zé Rafael, enfim, pôde fazer sua estreia pelo Santos. Agora, o objetivo é que o atleta já possa ganhar mais minutos no clássico contra o Corinthians.

Zé Rafael foi contratado pelo Santos no fim de fevereiro deste ano e veio do Palmeiras. O volante, entretanto, chegou ao clube depois de ter passado por um procedimento cirúrgico na coluna no dia 7 de fevereiro. Nos últimos dois meses, ele focou no processo de recuperação e teve seu esforço recompensado.

Agora recuperado, Zé Rafael tem a oportunidade de brigar pela posição de titular, mas enfrenta concorrência. Neste momento, o Peixe tem outros quatro volantes no elenco: Pituca, Rincón, Gabriel Bontempo e João Schmidt - este último lesionado no momento.

A expectativa, agora, é que o jogador possa acumular mais minutos para recuperar o ritmo de jogo. E isso pode acontecer já neste fim de semana, no clássico contra o Corinthians. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.