WSL: Filipinho avança em bateria equilibrada na estreia em Margaret River

Filipe Toledo segue forte rumo ao tricampeonato mundial da WSL. Campeão em 2022 e 2023, o brasileiro estreou a etapa de Margaret River, na Austrália, com classificação à terceira fase ao lado de Connor O'Leary (Japão) em uma bateria marcada pelo equilíbrio.

O australiano que representa o Japão liderou com 15.50, e Filipinho acabou com 15.10. Imaikalani DeVault (Havaí) tentou se recuperar no minuto final, mas acabou com 14.43 e acabou na repescagem.

Como foi a bateria?

DeVault demorou menos de três minutos para encaixar 5.17 e 6.50 nas ondas pesadas de Margaret River. Seus adversários tentaram, em vão, responder.

Filipinho brilhou na metade da bateria e, depois ter ter cravado um 6.53, brilhou com 8.00. Ele deu duas rasgadas, caprichou na junção e se equilibrou comemorando ao saber que havia ultrapassado o havaiano.

Já na parte final da bateria, O'Leary encontrou uma onda de alto nível e surpreendeu o brasileiro com um 8.10 — totalizando 15.50 contra 15.10 do bicampeão.

O tempo acabou com o japonês na liderança e seguido por Filipinho. DeVault ainda arriscou nos segundos finais, fechou com 14.43 e, por pouco, não tirou a 2ª posição do bicampeão mundial.