Veja onde o Santos mandará partidas da base durante reforma no CT Rei Pelé

O Santos não poderá mandar as próximas partidas das categorias de base no CT Rei Pelé. A estrutura destinada aos jogadores mais jovens entrou em reforma nesta quinta-feira.

Desta forma, o clube decidiu levar os compromissos para dois locais: Vila Belmiro e Estádio Espanha.

A escolha vai depender da disponibilidade dos estádios. O Urbano Caldeira também recebe jogos do profissional, que tem preferência, claro, e das Sereias da Vila.

Já o Espanha é palco dos duelos do Jabaquara. O estádio fica cidade de Santos, na divisa com o município de São Vicente, a cerca de 10 minutos de carro do CT Rei Pelé.

No próximo sábado, o Santos sub-20 enfrenta o EC São Bernardo já no Estádio Espanha, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da categoria. Já na próxima quarta-feira, a diretoria levou o duelo com o Vasco, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

O último jogo no CT Rei Pelé foi realizado na quarta-feira. O elenco sub-17 perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, na estreia do Brasileiro.

A reforma

Assim como na manutenção da Vila Belmiro, o pai de Neymar é quem está à frente do projeto. O empresário esteve com o presidente Marcelo Teixeira no CT Rei Pelé na sexta-feira para iniciar à demolição do atual prédio voltado para as categorias de base. Os dois foram responsáveis pelas primeiras marretadas.

A ideia da diretoria é dar mais qualidade para a base do Santos. Será construído um prédio de dois andares.

Haverá quatro vestiários (antes tinham dois), o que permite abranger dois jogos no mesmo dia, uma nova academia e áreas de fisioterapia e fisiologia.

Na parte de cima, terá salas exclusivas para as comissões técnicas das categorias de base. A ideia é que tudo fique pronto até o meio de junho.

Dedo do craque

O projeto de reconstrução do Santos começou após o retorno à elite do futebol brasileiro e foi muito impulsionado pela volta de Neymar. O meia-atacante alertou ao presidente Marcelo Teixeira que a estrutura estava praticamente igual a quando ele deixou o clube rumo ao Barcelona, em 2013.

Com isso, o craque e seu pai acertaram diversas parcerias que têm ajudado o clube com tal plano. Com as dificuldades financeiras do Peixe, tais acordos são de suma importância.

Recentemente, por exemplo, o Santos reformou o vestiário da Vila Belmiro. Foram feitas mudanças na iluminação, no piso, nas paredes e nos armários. O armário de Neymar até recebeu selos estilizados com a frase "The Prince" (O Príncipe, na tradução livre).