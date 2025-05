Vasco x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Sem vencer há nove partidas e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama volta a campo neste sábado para enfrentar o Fortaleza. O duelo da nona rodada da competição de pontos corridos será disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

Em crise e em queda livre na tabela de classificação, o Vasco aparece na 17ª posição após a derrota para o Vitória, em Salvador, na semana passada. Já na última terça-feira, o técnico Fernando Diniz estreou no comando da equipe com uma derrota para o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O revés tirou as chances do Cruzmaltino se classificar em primeiro lugar no grupo.

Embora o Fortaleza esteja em melhor situação na tabela, na 11ª posição, a diferença é de apenas três pontos entre as duas equipes. O Tricolor do Pici soma dez pontos contra sete do Vasco. Os cearenses, entretanto, vêm de uma goleada sobre o Juventude por 5 a 0 e sonham com a vitória e com o G6.

Para o Fortaleza, vencer em São Januário será um fato inédito em sua história. Em 18 jogos na casa vascaína, o Tricolor nunca superou o Cruzmaltino.

Para derrubar o tabu, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá alguns desfalques. Moisés e Diogo Barbosa, lesionados, e Zé Welison, em transição, estão fora da partida. Quem também não viajou para o Rio de Janeiro foi o lateral Tinga, por problemas particulares.

No Vasco, Diniz segue sem poder contar com Payet, Maurício Lemos e Lucas Freitas, e deverá manter a base da equipe que atuou na Argentina no meio da semana.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X FORTALEZA-CE

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 17 de maio de 2025



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Breno Lopes



Técnico: Juan Pablo Vojvoda