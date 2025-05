Vasco rescinde com Capasso e Souza; veja detalhes

Nesta sexta-feira, o Vasco da Gama anunciou a rescisão contratual com o zagueiro argentino Capasso e com o volante Souza. Ambos os atletas encerraram os vínculos de maneira amigável.

Capasso e Souza tinham contrato com a equipe de Fernando Diniz até dezembro de 2025. Agora, os dois estão livres no mercado para assinar com outro clube.

O zagueiro Capasso, contratado em 2023, atuou pela última vez durante o Campeonato Carioca de 2024 e não esteve nos planos do Vasco na última temporada, passando por um empréstimo junto ao Olimpia, onde foi peça importante no título paraguaio. Em seu retorno, o atleta não foi relacionado para nenhuma partida e o diretor técnico Felipe declarou que ele não voltaria a jogar pelo Cruzmaltino.

Já o Souza teve uma situação diferente. Contratado em 2024, após uma sinalização de Coutinho, o volante não teve ritmo de jogo. Apesar de ser relacionado em algumas partidas do Brasileirão, a última vez que o atleta entrou em campo foi em janeiro, quando o Cruzmaltino bateu o Maricá, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Apesar das baixas no elenco, o Vasco continua se preparando para a próxima partida do Brasileirão. Neste sábado, às 18h30 (de Brasília) o Cruzmaltino recebe o Fortaleza, em São Januário, no Rio de Janeiro. A equipe de Fernando Diniz busca reagir no torneio. Atualmente, o time está em 17º lugar, na zona de rebaixamento, com sete pontos.

Leia o comunicado do Vasco na íntegra:

