United faz temporada ruim, e Rúben Amorim desabafa: "Estou envergonhado"

Rúben Amorim, técnico do Manchester United, fez forte desabafo durante entrevista exclusiva à Sky Sports e diz estar envergonhado pela temporada que faz sob o comando da equipe inglesa.

Contratado em novembro do ano passado, com a temporada já iniciada, o treinador português venceu seis dos 26 jogos disputados e encaminha o time para um dos piores desempenhos da sua história.

"Estou mesmo envergonhado. Alguma coisa está errada na forma como jogamos futebol. Às vezes, não é uma questão técnica ou tática, mas sim uma questão relacionada com a forma como enfrentamos a competição, a forma como sofremos e como ficamos irritados por estarmos a perder. Temos de melhorar essas coisas e, às vezes, não é só dentro de campo, mas também fora" disse Amorim.

O clube empilha uma série de marcas negativas pelo Campeonato Inglês, entre elas, a recente sequência de sete jogos sem vencer, alcançada após a derrota por 2 a 0 diante do West Ham, no último domingo, em Old Trafford.

No entanto, apesar do momento ruim, os Diabos Vermelhos enfrentam o Tottenham, na próxima quarta-feira, pela final da Liga Europa e podem ganhar pela segunda vez o título do campeonato. Com isso, podem encerrar a temporada com ao menos um triunfo.