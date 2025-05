Último jogo de Neymar completa um mês, e Santos vê retorno próximo

A última partida de Neymar pelo Santos completa um mês nesta sexta-feira. No dia 16 de abril, o meia-atacante foi titular na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas 34 minutos do primeiro tempo, no entanto, alegou dores e precisou sair.

O astro, então, foi diagnosticado com uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. O camisa 10 havia acabado de se recuperar de outra contusão na mesma coxa.

Neymar tem ido praticamente todos os dias ao CT Rei Pelé. Atualmente, ele faz exercícios físicos na academia e trabalha com a fisioterapia do Santos no gramado, com bola.

Desta vez, o Peixe decidiu assumir mais protagonismo na recuperação, deixando o staff do jogador um pouco mais de lado. Na outra lesão, a equipe do astro teve participação mais ativa.

Além disso, Neymar permaneceu na cidade de Santos. Ele não foi para sua mansão em Mangaratiba e tem aparecido menos em eventos. O meia-atacante foi bastante criticado por marcar presença em jogos da Kings League Brasil, por exemplo, durante o tratamento da última contusão.

Voltando...

O Santos está otimista por um retorno próximo. A ideia é que o meia-atacante viaje para Maceió (AL) na semana que vem, quando o Peixe encara o CRB, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será no dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

O Alvinegro Praiano terá mais cinco jogos até a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. Além do duelo com os alagoanos, são mais quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Os torneios nacionais vão até o dia 12 de junho e voltam no mês seguinte.

O contrato de Neymar com o Santos é válido até o último dia de junho. A diretoria, contudo, está otimista pela renovação. A ideia é assinar até a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, ele tem nove jogos, com três e três assistências.

Ainda sem o ídolo, o Peixe entra em campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.