Tranquilidade: Comentaristas analisam campanha do Palmeiras na Libertadores

Ao vencer o Bolívar, o Palmeiras garantiu a melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores, mesmo com uma rodada a ser realizada. No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Massini destacaram a tranquilidade com que o time conseguiu mais um triunfo.

A equipe alviverde venceu por 2 a 0 e chegou a 15 pontos no Grupo G. Cerro Porteño (7), do Paraguai, Sporting Cristal (4), do Peru, e Bolívar (3), da Bolívia completam a chave. O Palmeiras encerra a participação na fase de grupos em casa, diante dos peruanos.

Alicia: Partida tranquila

O Palmeiras conseguiu o resultado ideal: garantiu a vitória cedo, depois de fazer pressão e tirou o pé. [...] O Palmeiras confirma o primeiro lugar geral na fase de grupos em uma partida que foi tranquila.

Alicia Klein

Massini: Abel acerta ao rodar elenco

O Abel tirou do time Paulinho, Gustavo Gómez e Estêvão. Eles não foram nem relacionados. Voltaram ao time o Marcos Rocha, o Maurício, o Veiga teve oportunidade de jogar. Até o menino Luighi, que ontem estava no sub-20 e teve a chance. Ele está corretíssimo. É muito jogo e isso mantém o Palmeiras fazendo as coisas serem fáceis.

Paulo Massini

