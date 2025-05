Tombo feio, Yamal cercado e goleiro fazendo fumaça: Barça festeja La Liga

A festa do Barcelona para comemorar o título espanhol levou milhares de torcedores às ruas da capital da Catalunha e reuniu uma variedade de cenas para lá de divertidas flagradas pelas câmeras.

O que aconteceu

Ronald Araújo assustou (e divertiu) os companheiros ao levar um 'capote' em cima do ônibus aberto que desfilou pelas ruas. Ele se empolgou a chutar uma bola para longe, escorregou e caiu feio no chão. Aparentemente, tudo ficou bem com o zagueiro, já que o clima de descontração continuou entre os demais jogadores.

Em outro flagra, o goleiro Szczesny, cheio de estilo, apareceu fumando um charuto e até oferecendo a Marc Bernal, que recusou. O polonês assume publicamente que é fumante e chegou a admitir recentemente que o vício em tabaco é uma "batalha perdida".

Já Gavi e Lamine Yamal precisaram encarar outro tipo de marcadores durante as comemorações. Eles tiveram o carro cercado por torcedores e tiveram dificuldade para deixar o centro de treinamento do Barça. Bem-humorado, o menino de 17 anos chega a pedir para os aficionados abrirem espaço, enquanto o meio-campista se empolga e canta junto dos culés.

Não faltou também o momento fofura com a família de Raphinha. A mulher do brasileiro compartilhou nas redes sociais o momento em que o filho deles, Gael, acena em direção ao ônibus do Barça, em especial, é claro, ao pai. Em outro vídeo publicado em seus stories, a esposa do camisa 11 tenta subir em um semáforo para ter uma melhor visão da festa nas ruas, mas em vão.

Raphinha's son Gael watching and cheering the players on the bus pic.twitter.com/2PDpFGR9vb -- Anabella?? (@AnabellaMarvy) May 16, 2025

A esposa de Raphinha (Taia) tentando subir no semáforo. pic.twitter.com/XEd6sH61Gq -- (@dna_blaugrana) May 16, 2025

Festa em Barcelona

Milhares de torcedores foram hoje às ruas da capital da Catalunha. Os fãs acompanharam o ônibus aberto com a delegação da equipe e o desfile das três taças conquistadas na temporada: a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Espanhol. À exceção de Ferrán Torres, que se recupera no hospital de uma cirurgia de apendicite, todo o elenco do Barcelona marcou presença na festa.

Os jogadores, o técnico Hansi Flick, o presidente Joan Laporta e o Gato, mascote do clube, subiram ao ônibus no Camp Nou. À frente do veículo, a inscrição "Campeões: nosso estilo, nosso legado", em catalão.