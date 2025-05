Seleção blindada da crise? Alicia e Milly debatem pré-lista de Ancelotti

A crise da CBF com o afastamento de Ednaldo Rodrigues e a convocação de uma nova eleição somente horas depois da queda mostra que não é possível que a seleção brasileira fique completamente alheia aos problemas políticos da entidade, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe no UOL News, do Canal UOL.

A entidade que comanda o futebol brasileiro marcou uma nova eleição para a presidência para o dia 25 de maio, um domingo e véspera da chegada do técnico Carlo Ancelotti ao Brasil. A primeira pré-lista de convocados do Brasil para os próximos dois jogos pelas Eliminatórias — contra Equador e Paraguai — deve ocorrer até domingo (18). No dia 26, o técnico anuncia os 23 convocados para iniciar os treinos na semana seguinte, em São Paulo.

Alicia: Pré-lista terá nomes que Ancelotti não conhece

Todo mundo fingindo normalidade, vivendo em Nárnia, escrevendo, afirmando que a seleção está blindada do que está acontecendo na CBF, o que é uma insanidade. O anúncio do Ancelotti foi feito de forma completamente atabalhoada pelo Ednaldo, que três dias depois já não era presidente da CBF. Hoje não temos presidente.

E estão lá dois executivos da CBF, que precisam ir até Madri, porque o Ancelotti ainda é técnico do Real, para fazer uma pré-lista com um monte de nomes que o Ancelotti certamente não conhece.

Alicia Klein

Milly: Fico entre o assombro e o deboche

[O Ancelotti tem] um traço de loucura que a gente não tinha percebido. Parece que ele vem. A empresa que o contratou está com um interventor, o presidente foi destituído, o parquinho está 'pegando fogo' e ele vem. Como aquele meme do cachorro tomando café e em volta tudo pegando fogo e desabando. [...] Eu fico entre o assombro e o deboche. É para rir. O que a gente vai fazer?

Milly Lacombe

Veja o programa na íntegra: