'Segurou a pressão': Filipe Luís passa em maior teste no Flamengo

Ameaçado de eliminação em casa, o Flamengo venceu a LDU (EQU) e voltou à zona de classificação no Grupo C da Libertadores. No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Massini debateram o comportamento de Filipe Luís sob pressão.

Em segundo lugar na chave, o Flamengo, que tem oito pontos, garante a classificação com uma vitória simples sobre o Deportivo Táchira (VEN) na última rodada. A partida será no Maracanã. Central Córdoba (11), da Argentina, e LDU (8) também brigam pelas vagas nas oitavas de final, enquanto os venezuelanos (0) já estão eliminados.

Alicia: Filipe Luís sobrevive à pressão

O Filipe Luís, que tem 39 anos, vale a pena lembrar, sobrevive bem ao seu momento de maior pressão, por já ter um tempo de casa, por já ter criado uma expectativa e estar vivendo uma situação de o Flamengo poder ser eliminado dentro de casa, com uma rodada de antecedência, o que seria uma tragédia.

Alicia Klein

Massini: Modelo de jogo de Filipe Luís desgasta

Esse modelo de jogo do Flamengo causa lesões, causa desgaste, causa cansaço. A gente tem visto o flamengo perder jogadores o tempo todo. E a sequência não é moleza, é bruta. [...] Este modelo de jogo que o Filipe Luís impõe ao Flamengo gera desgaste principalmente aos jogadores de meio-campo. O Flamengo perdeu Allan e Pulgar no mesmo jogo.

Paulo Massini

Assista ao Fim de Papo na íntegra