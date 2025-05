São Paulo x Grêmio: veja prováveis escalações e mais informações do duelo pelo Brasileirão

O São Paulo já tem mais um importante compromisso na temporada. O Tricolor paulista recebe o Grêmio neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo chega pressionado após três jogos sem vencer no Brasileirão e com a derrota no clássico contra o Palmeiras, por 1 a 0, na última rodada. Apesar da classificação às oitavas da Libertadores no meio da semana, o desempenho no campeonato nacional preocupa. O Tricolor paulista é o 16º colocado, com nove pontos, e tenta vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Pelo lado do São Paulo, o técnico Luis Zubeldía segue sem poder contar com o atacante Lucas Moura, o centroavante Calleri, o volante Luiz Gustavo, o lateral Igor Vinícius e o jovem atacante Henrique, todos lesionados.

O Grêmio, por sua vez, também soma nove pontos, mas ocupa a 15ª posição na tabela por ter saldo de gols melhor. A equipe gaúcha vem de empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e busca retomar o caminho das vitórias sob o comando de Mano Menezes. Pela Sul-Americana, garantiu vaga na próxima fase após empate com o Godoy Cruz.

O Imortal pode ter novidades importantes. Pavon, Cristaldo, Edenilson e Villasanti treinaram nesta semana e devem ser relacionados para a partida, reforçando o elenco de Mano Menezes. Ainda assim, o Tricolor Gaúcho não contará com Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Cuéllar, Igor Serrote e possivelmente João Pedro, que sente dores na perna direita.

SÃO PAULO X GRÊMIO

Local: Morumbis, em São Paulo, SP



Data: 17 de maio de 2025, sábado



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Cedric), Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira



Técnico: Luis Zubeldía

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Ronald; Cristian Olivera, Monsalve, Amuzu (Arezo) e Braithwaite



Técnico: Mano Menezes