Ronaldo ironiza manifesto de federações sobre CBF após 'portas fechadas'

Do UOL, em São Paulo e no Rio

Ronaldo se manifestou pela primeira vez em meio ao caos vivido dentro da CBF, que contou com afastamento de Ednaldo Rodrigues e convocação de novas eleições em 24 horas. O ex-jogador havia tentado se candidatar ao comando da entidade recentemente, mas acabou, segundo ele, com "portas fechadas" pelas federações estaduais, que são pilares da eleição.

O que aconteceu

O Fenômeno ironizou um manifesto divulgado por 19 federações na manhã de hoje. O texto pede "estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro".

"Agora?", publicou Ronaldo em seus stories do Instagram ao mostrar a imagem do manifesto em questão ao fundo.

No texto, as federações dizem que a CBF foi "sufocada por uma estrutura excessivamente centralizada". Os dirigentes ainda apontam que "o cenário exige uma renovação de ideias, de práticas e de lideranças, bem como a profissionalização definitiva das estruturas de gestão".

São Paulo e Minas Gerais não estão entre as federações que assinaram o manifesto, mas a Ferj, do Rio de Janeiro, é uma das presentes. Além da federação carioca, as entidades estaduais envolvidas são dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

A publicação de Ronaldo reforça a tese de que ele não deve concorrer à nova eleição da CBF, marcada para o dia 25. PVC, colunista do UOL, já havia antecipado a informação.

E agora @Ronaldo ? Agora ce se candidata e ganha essa eleição kkkkk e vem trazer o hexa pra gente uai pic.twitter.com/yaYJWL8ekz -- Matheus Oliveira (@Mathu1510) May 16, 2025

Portas fechadas

Ronaldo anunciou, em março, que estava desistindo de disputar a presidência da CBF. Em post no Instagram, o ex-camisa 9 da seleção brasileira citou que as federações se recusaram a recebê-lo e indicaram apoio à reeleição de Ednaldo Rodrigues.

Ele afirmou ter procurado as 27 federações, mas encontrou 23 "portas fechadas". "As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição", disse o Fenômeno em comunicado.