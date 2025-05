Roger Machado rebate críticas após vitória decisiva do Inter pela Libertadores

Atuando em Montevideu, no Uruguai, o Internacional venceu o Nacional-URU por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A vitória, fundamental para manter o Colorado com chances de classificação, interrompeu a sequência de três derrotas seguidas do clube gaúcho.

Por sua vez, o técnico Roger Machado aproveitou o triunfo fora de casa para rebater as críticas ao seu trabalho e ao elenco durante os resultados negativos.

"Fiz de tudo para que o grupo não se contaminasse com o externo. De repente o treinador deixou de ser competente. De uma hora para outra os atletas não são mais bons. Do nada o trabalho passou a ser questionado. Falaram que nós éramos insuficientes", rebateu Roger Machado.

Em seguida, Roger Machado criticou a forma como o futebol brasileiro lida com uma sequência negativa. Além disso, o treinador salientou que "o nível da discussão precisa aumentar".

"Depois de três jogos voltamos a vencer. Olha a crise que criaram por três jogos. Precisamos parar e refletir como abordamos determinados assuntos. Reclamamos muito do nosso futebol, que na minha opinião pode ser o melhor do mundo, mas para isso precisamos elevar o nível da discussão que vem de fora", completou Roger.

Apenas um brasileiro

A vitória sobre o Nacional-URU foi fundamental para o Internacional. Além de eliminar os uruguaios da competição, o Colorado terá a chance de confirmar sua vaga nas oitavas de final em casa diante do Bahia. Por sua vez, o Tricolor Baiano, que está na terceira posição, precisa vencer para avançar. Portanto, apenas um brasileiro do grupo estará na próxima fase da Libertadores.

O Internacional é o segundo colocado do Grupo F, com oito pontos em cinco jogos. O duelo contra o Bahia é apenas no dia 28 de maio, quarta-feira, às 19h (de Brasília). Antes, o Colorado foca no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Roger Machado recebe o Mirassol no Beira-Rio, às 20h30, pela nona rodada da competição.