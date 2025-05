Retorno de Arboleda aos gramados acirra disputa por vaga na zaga do São Paulo

O São Paulo conquistou, na última quarta-feira, a tão aguardada vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Já próximo aos acréscimos, o Tricolor marcou com o garoto Lucca e arrancou o empate em 1 a 1 contra o Libertad-PAR, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos.

Além de ter conquistado a classificação ao mata-mata da competição continental, o torcedor são-paulino também ganhou outra boa notícia. Após ficar afastado por quase três semanas, Arboleda voltou aos gramados no empate contra o Libertad e pode acirrar a disputa por uma vaga na zaga do São Paulo.

Até o último dia 10 de abril, Arboleda vinha de uma sequência intensa de partidas no São Paulo. No empate em 2 a 2 contra o Alianza Lima-PER, pela Libertadores, o equatoriano precisou ser substituído no intervalo após sentir um incômodo na coxa esquerda.

O defensor não teve nenhuma lesão constatada, mas foi diagnosticado com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Seis dias depois, entretanto, o zagueiro foi titular e completou os 90 minutos no empate em 2 a 2 contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Contudo, depois disso, Arboleda voltou a desfalcar o São Paulo novamente, pelo mesmo problema de sobrecarga muscular. Ele passou a ser preservado, portanto, para evitar que tal condição se agravasse e acabasse se transformando, de fato, em uma contusão.

Confira os próximos compromissos do Tricolor. O duelo deste fim de semana é na nossa casa: ?? São Paulo x Grêmio

?? 17/05 (sábado), às 21h

?? MorumBIS

? Brasileirão ?? Garanta seu ingresso: https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/XOXW9oVf4s ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2025

Do jogo contra o Botafogo para cá, o zagueiro perdeu cinco partidas do São Paulo - três pelo Brasileirão, uma pela Copa do Brasil e uma pela Libertadores. Neste período, o técnico Luis Zubeldía testou diferentes duplas de zaga, mas priorizou Ruan e Alan Franco nos principais embates.

Arboleda, por sua vez, voltou a ser relacionado pelo São Paulo no último dia 6 de maio, na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima-PER, fora de casa, pela Libertadores. O mesmo aconteceu no duelo seguinte, em que ele esteve no banco no clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, mas não foi utilizado.

O equatoriano, portanto, só voltou aos gramados na última quarta-feira. O camisa 5 entrou no lugar de Ruan logo no intervalo e disputou 45 minutos. De acordo com dados do Sofascore, o zagueiro realizou dois cortes e um desarme, teve 97% de acerto no passe e ganhou três de quatro duelos no chão, além de um dos quatro disputados pelo alto.

Agora saudável, Arboleda tenta recuperar seu espaço no time titular. Contudo, precisará enfrentar uma concorrência muito qualificada. Assumindo que Alan Franco é titular absoluto, Arboleda compete com Ruan, que vive grande momento no clube, e com Sabino. Apesar deste último aparecer um pouco atrás na corrida, já se mostrou um zagueiro bastante seguro.

Fica a cargo de Zubeldía, portanto, decidir quem será a dupla de zaga titular do São Paulo com a volta de Arboleda aos gramados. O São Paulo retorna a campo neste sábado, quando enfrenta o Grêmio, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Brasileirão.