Renovação de Alan Franco trava no São Paulo por dois motivos e mesma causa

A renovação de contrato do zagueiro Alan Franco está travada no São Paulo por dois motivos e a mesma causa: falta de dinheiro.

O que aconteceu

O São Paulo tem uma dívida antiga com os representantes do zagueiro e trabalha para quitar o montante. Só a partir daí o negócio vai poder evoluir.

O Tricolor está otimista na renovação, mas sabe que as luvas serão um problema a ser resolvido. A bonificação por assinatura do contrato é diluída na duração do contrato, mas parte do montante é pago no ato.

A cúpula são-paulina tem se reunido com o Departamento Financeiro para encontrar uma engenharia que possibilite o pagamento de ambas, dívida anterior e luvas para poder fechar a renovação. O Tricolor quer resolver tudo antes da abertura da janela para evitar o assédio.

O clube não vê como problema a questão salarial ou de tempo de contrato. As conversas nesse sentido têm evoluído bem, mas resta a engenharia financeira para resolver os dois problemas.

O São Paulo sabe que Alan Franco tem mercado dentro e fora do Brasil, mas não acredita em uma saída via pré-contrato para o mercado nacional. O clube vê o atleta bem e satisfeito na equipe do Morumbis.

O vínculo de Alan Franco é válido até o final deste ano. Ele poderia assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho e deixar o clube de graça ao final da temporada.