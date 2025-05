Record exibe duelo entre Vasco e Fortaleza pelo Brasileirão

Vasco e Fortaleza se enfrentam neste sábado, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela Record, na TV aberta e nos meios digitais, através da plataforma Play Plus e do site R7.

Com sete pontos, o Vasco é o 17º colocado, o primeiro clube na zona de rebaixamento. O cruzmaltino não vence há cinco jogos no torneio nacional e vai em busca da vitória para subir na tabela.

Convocado ?? O atacante Rayan foi convocado para a seleção brasileira Sub-20 e vai disputar três amistosos com a Amarelinha em junho. As partidas serão em Cairo, capital do Egito, na Data Fifa do mês que vem e servem para o início da preparação do Brasil visando a disputa da... pic.twitter.com/IvDOWEIUmR ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 16, 2025

O Fortaleza goleou o Juventude na última rodada por 5 a 0 e subiu seis posições na classificação. O Leão do Pici é o 11º colocado, com dez pontos ganhos em oito jogos disputados, sendo duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Cleber Machado será o narrador do duelo, que terá comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola, reportagens de Bruno Piccinato e Pedro Ramiro, e apresentação de Bruno Laurence.