Real Madrid quer volta de Ancelotti após Copa de 2026, diz jornal

Carlo Ancelotti está a poucos dias de se despedir do Real Madrid para assumir a seleção brasileira, mas o italiano pode trocar o "adeus" pelo "até logo". Segundo o jornal espanhol Marca, o treinador pode voltar ao time merengue após a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Há uma "promessa de retorno" de Ancelotti ao Real Madrid após a passagem do italiano pela seleção brasileira. O comandante fechou com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026.

Volta de Carlo Ancelotti não será obrigatoriamente para assumir o comando da equipe principal. De acordo com o tabloide, o técnico "retornará ao clube em função ainda a ser determinada".

Apesar do possível retorno, o treinador será homenageado na última partida do Real Madrid pelo Espanhol. A partida contra a Real Sociedad será no dia 25 de maio, no Santiago Bernabéu, casa merengue.

Ancelotti assume a seleção brasileira no dia 26, e já fará a convocação para os jogos de junho das Eliminatórias. Nesta janela, o Brasil enfrentará o Equador e o Paraguai.

O italiano, porém, já trabalha em sua primeira pré-lista pela Amarelinha. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan foram à Madri conversar com Ancelotti.