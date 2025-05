Raphael Veiga chega a 200 vitórias pelo Palmeiras e destaca apoio de Abel: "O cara que mais me ajudou"

A vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, nesta quinta-feira, não só garantiu à equipe a melhor campanha da fase de grupos desta edição da Libertadores, como também ficará marcada na história de Raphael Veiga, que chegou ao triunfo de número 200 vestindo a camisa do Verdão.

Raphael Veiga sofreu um problema no ombro em abril e foi desfalque no Verdão por quase um mês. Ele voltou a ficar à disposição contra o Vasco, mas, nessa ocasião, não saiu do banco de reservas. Mesmo assim, foi elogiado por Abel, que o chamou de "capitão invisível".

"O Abel é um cara que eu tenho muito respeito e admiração. É o cara que mais me ajudou, até porque foi o cara com quem eu mais trabalhei na minha carreira. Ajudar os meninos é uma questão de eu me colocar no lugar deles, tanto dos estrangeiros quanto também dos meninos mais novos. Eu já passei por esse outro lado, eu cheguei aqui, eu era o mais novo do elenco. Em muitos momentos, eu sentia que faltava alguém ali para me ajudar em alguns aspectos. É o jeito que eu gostaria que me recebessem se eu estivesse no lugar deles", afirmou.

Esta foi a 12ª vitória do Verdão nas últimas 13 partidas. Além da melhor campanha na competição continental, a equipe é líder do Brasileirão com 19 pontos.

"Ver o Palmeiras ganhando os jogos com uma sequência incrível, todo mundo performando muito bem, próximo de um campeonato tão importante (Mundial), é um motivo de muita alegria porque nosso objetivo aqui sempre foi estar cada vez mais preparado para chegar ainda mais inteiro, com todo mundo pronto para o Mundial", disse.

Veiga completou 348 jogos pelo Alviverde e superou Marcos no ranking de jogadores com mais partidas pelo clube na Libertadores, se tornando o quarto, com 58.

O meia também se tornou o sétimo atleta com mais partidas pelo Palmeiras em casa e empatou com Dudu na terceira posição de jogadores que mais venceram pelo Verdão na história do torneio continental.

O atleta sofreu uma luxação no ombro esquerdo durante o confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño pela segunda rodada da Libertadores e desde então tem se readaptado ao time, ganhando minutos pouco a pouco. O meio-campista falou sobre sua recuperação e afirmou estar muito motivado.

"Fiquei feliz por ter voltado. Esse começo de ano foi complicado, machuquei o ombro, o que acabou me atrapalhando um pouco na questão de alguns movimentos, como na hora de correr, na hora de proteger a bola, de chutar, enfim, mas agora, mais do que nunca, eu estou bastante confiante neste retorno e estou bastante motivado também", declarou.

Raphael Veiga estará disponível para o próximo confronto do Palmeiras, neste domingo. O Alviverde visita o Red Bull Bragantino pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.