Quem é Samir Xaud, dirigente de Roraima e potencial candidato à presidência da CBF

Com o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o nome de Samir Xaud ganha força para assumir o comando da entidade. Na noite de quinta-feira, 19 presidentes de federações estaduais assinaram um manifesto defendendo a "renovação do futebol brasileiro" e afirmaram que terão um candidato, sem citar nomes.

Segundo apurou o Estadão, Xaud seria o nome que mais agrada ao grupo. Uma nova eleição para a presidência da CBF foi convocada por Fernando Sarney, um dos atuais vices da entidade e interventor nomeado por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ainda sem data. Ednaldo Rodrigues ainda tenta recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para voltar ao cargo.

"Não é o momento eleitoral ainda. Não voto. Mas já ouvi falar (do Samir Xaud). Não posso dizer que não conheço. É um ótimo nome, gente boa", disse Fernando Sarney, em conversa com o Estadão na quinta.

Samir de Araújo Xaud tem 41 anos e nasceu em Boa Vista, em Roraima. Ele é médico especialista em infectologia e medicina esportiva. Além disso, Samir é empresário, proprietário de um centro de treinamento que oferece atividades voltadas à vida fitness, saúde e bem-estar.

Em janeiro deste ano, Samir, candidato único, foi eleito para substituir o pai, Zeca Xaud, no comando da Federação Roraimense de Futebol (FRF), a partir de 2027, em mandato com duração até 2030. Zeca é um dos mais longevos cartolas entre as federações e, em 2026, completará 40 anos no cargo. Caso vença a eleição na CBF, Samir não tomará posse na Federação Roraimense.

Em 2022, Samir Xaud foi sócio de uma empresa que atuou em prol dos clubes de futebol de Roraima, com serviços médicos e profissionais prestados a partir de um contrato fechado com a CBF.

Segundo apurou a reportagem, o perfil jovem de Samir Xaud é um ponto favorável na avaliação dos dirigentes que o apoiam. Por outro lado, o nome gerou reações negativas entre alguns clubes consultados pelas federações, já que é preciso também o apoio das agremiações para inscrição da chapa na eleição da CBF.

Existe a preocupação de que haja interferência política na indicação. A FRF tem apenas 10 clubes filiados, dos quais nove votaram em Samir (o Monte Roraima esteve ausente no pleito). A pouca relevância de Roraima no cenário do futebol nacional também é fator de preocupação. Apenas o GAS (Grêmio Atlético Sampaio) disputa o Campeonato Brasileiro, na Série D.

Desde o ano passado, Samir Xaud tem atuado como gestor da Federação Roraimense, buscando o desenvolvimento do futebol do Estado. Em 2024, ele trabalhou para levar empresas e o poder público para dentro do campeonato roraimense.

Samir também já tentou a vida pública por meio da política em duas ocasiões. Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PV, recebendo 2.069 votos. Nas eleições de 2022, o dirigente foi candidato a deputado federal pelo MDB, recebendo 4.816 votos.