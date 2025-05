Quais os próximos passos para a eleição que definirá o novo presidente da CBF?

Tudo mudou rapidamente no comando da Confederação Brasileira de Futebol na noite desta quinta-feira. Saiu Ednaldo Rodrigues e assumiu o interventor Fernando Sarney. E a velocidade deve ditar também o ritmo do processo eleitoral que escolherá um novo presidente para a entidade que gere o futebol nacional.

De acordo com o Estatuto da CBF, em caso de afastamento do presidente em vigência, novas eleições devem ser convocados num prazo de 30 dias. Foi por essa razão que o interventor assinou documento ainda na noite de quinta determinando a convocação em caráter de urgência de novas eleições na entidade.

Na prática, Sarney deu início à corrida eleitoral, que também já vem em ritmo acelerado. Ainda na noite de quinta, um grupo de 19 federações estaduais iniciaram a articulação política para a definição de um forte candidato. Eles publicaram um manifesto em favor da estabilidade da entidade, com críticas veladas ao presidente afastado.

É importante lembrar que Ednaldo havia sido eleito em março deste ano, para um novo mandato de quatro anos, com apoio unânime das federações, incluindo, assim, todas as 19 que assinaram o manifesto publicado na quinta. Esse momento das entidades estaduais já contam com um favorito a representá-las: Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense (FRF).

"Informo que já assinei o termo de posse e que a nova eleição para o cargo de presidente da CBF - 'Quadriênio 2025-2029' - será convocada o mais rápido possível. As datas, os procedimentos e demais informações do processo eleitoral serão divulgados com a máxima brevidade", disse Sarney, em comunicado, na noite de quinta.

QUEM PODE SE CANDIDATAR

A tendência é que, diante deste prazo curto para a realização do pleito, novo nomes surjam num ritmo quase diário. Um deles é o de Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Em tese, até mesmo Ednaldo pode se apresentar como candidato novamente. Sarney também poderia tentar estender o cargo provisório para um mandato de quatro anos.

O Estatuto da CBF, cuja versão pública ainda é de 2017, não prevê restrições para candidatos a assumir o cargo mais poderoso do futebol brasileiro. Não há pré-requisitos quanto à experiência em gestão esportiva, formação ou currículo. Na prática, qualquer pessoa pode se candidatar.

As exigências estão relacionadas somente a apoio político. Segundo o parágrafo segundo do artigo 41 do Estatuto, para homologar uma candidatura, o interessado ou a interessada precisa contar com o suporte formal de oito integrantes do colégio eleitoral, sendo que quatro deles são federações estaduais e os outros quatro são de clubes, que podem ser da Série A ou B do Campeonato Brasileiro.

DATA DA ELEIÇÃO

Apesar do processo acelerado, não há data estimada para a realização do pleito, apesar do prazo geral de 30 dias. Diante da rápida articulação em vigor, é possível que Sarney já apresente uma data na semana que vem. Até a noite de quinta, ele era reticente quanto a uma data precisa. "Não consigo garantir quando vai ser a eleição", afirmou.