PVC: Ronaldo não será candidato a presidente da CBF

Ronaldo Fenômeno não será candidato a presidente da CBF, que tem eleição marcada para o dia 25 de maio após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Ronaldo não vai ser candidato.

Paulo Vinícius Coelho

Há menos de 60 dias, quando Ednaldo foi reeleito para o cargo, Ronaldo havia retirado sua candidatura após não conseguir a quantidade mínima de assinaturas necessárias.

Segundo PVC, cresce nos bastidores a possibilidade do vice-presidente Fernando Sarney, nomeado interventor da CBF pela Justiça do Rio de Janeiro, anunciar sua candidatura.

O Sarney, que sempre foi um amigo do rei, parece ter gostado da ideia de ser o rei. Ele vai ser o grande articulador e não exclui a ideia de ser o rei.

O que está se falando agora é que pode haver uma composição de Fernando Sarney como candidato à Presidência e Flávio Zveiter, que é a grande eminência parda do TJ do Rio de Janeiro, como CEO.

Paulo Vinícius Coelho

A eleição na CBF está marcada para um dia antes da chegada do novo treinador da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, ao Brasil.

Apesar de ainda ser técnico do Real Madrid, Ancelotti já trabalha na próxima convocação da seleção.

