Prestes a ser pai, Thiago Moisés revela como tem conciliado nova rotina: "Desafiador e prazeroso"

Em menos de um mês, Thiago Moisés vivenciará uma das experiências mais especiais da vida: a paternidade. O momento na vida pessoal, entretanto, coincidiu com sua próxima luta, agendada para este sábado (17), no UFC Vegas 106. O alinhamento dos compromissos forçou o brasileiro a adaptar-se à uma nova rotina, se dividindo entre treinos, preparação física e suas funções como futuro pai. O período tem sido desgastante, mas ao mesmo tempo prazeroso, conforme o próprio peso-leve (70 kg) da 'American Top Team' revelou em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Pai de primeira viagem aos 30 anos, Thiago admite que tem se deixado levar pela ansiedade conforme a janela para o parto de sua esposa se aproxima. Agora com uma motivação extra pela qual lutar, o brasileiro promete dedicar uma eventual vitória no sábado para a filha Gabriela, que está por vir. Para isso, Moisés terá que desbancar o americano Jared Gordon, seu adversário no UFC Vegas 106.

"Minha esposa vai (dar à luz). Nossa filha está para nascer daqui a três semanas. Então é um tempo bom para ajudar ela com a neném. Minha primeira filha. A ansiedade está lá em cima, não vejo a hora da neném nascer, de ver o rostinho dela. Misturar esse camp com a paternidade foi um desafio, mas que a gente enfrentou muito bem. Tinha que treinar, mas também tinha que comprar roupinha, comprar berço, montar berço, pintar quarto (risos). Aí chegava o final de semana estava eu lá pintando quarto. Foi bem desafiador, mas foi muito bom, prazeroso. Gabriela (vai ser o nome dela). Essa vitória e o bônus, com certeza, serão para a Gabriela. Buscar esse bônus para comprar bastante fralda (risos)", relatou Thiago.

Para voltar a embalar

No UFC desde 2018, Moisés chegou com status de grande promessa e viveu um bom momento na liga, sobretudo entre 2020 e 2021, quando acumulou três vitórias e se aproximou do pelotão de elite dos leves. Desde então, porém, o brasileiro se tornou bastante instável dentro do octógono. E prova disso é que nas últimas quatro rodadas, Thiago alternou vitórias e derrotas. Para voltar a emplacar dois resultados positivos em sequência, o atleta da 'ATT' precisa ter o braço erguido no card deste sábado no 'Apex'.

