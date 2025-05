Popó ironiza Duda Nagle e reacende rivalidade com Bambam

A poucos dias de retornar ao ringue pelo Fight Music Show 6, Acelino 'Popó' Freitas gerou movimentação nos bastidores do evento com suas declarações afiadas. O confronto contra o ator Duda Nagle, marcado para este sábado (17), em São Paulo, promete ser o grande destaque da noite.

Confiante, o tetracampeão mundial de boxe não poupou provocações ao projetar o duelo. Além de ironizar o estreante, Popó aproveitou para alfinetar Kleber Bambam, seu oponente em uma das edições anteriores do evento e que se tornou um desafeto.

"Contra o Bambam não foi luta, né? Ele correu. Foi um pitbull correndo atrás de um pinscher", disparou Acelino Freitas em entrevista ao "Combate".

Ao se referir ao próximo adversário, o veterano reforçou a disparidade técnica do embate. Para Popó, apesar do ator estar se dedicando aos treinamentos para a estreia, a falta de experiência no boxe profissional torna a luta desigual - algo que, segundo ele, elimina qualquer possibilidade de surpresa.

"Com o Duda também não vai ser luta, vai ser porrada. Sempre falo, o lutador de boxe com alguém que não é profissional, não é uma luta de verdade. É uma pessoa normal querendo testar o campeão. Escolheu o cara errado", ironizou o ex-boxeador.

Preparação

Durante o treino aberto na última quinta-feira (16), em São Paulo, Popó demonstrou a seriedade com que encara o desafio. O tetracampeão subiu ao palco ao lado de sua equipe, exibindo seus cinturões. Após o aquecimento com sombra, fez questão de treinar manopla no meio do público e, emocionado, falou sobre o esforço dedicado à preparação para o combate.

"Vocês não têm ideia da emoção que eu tenho em fazer isso para vocês. Passei um mês treinando todos os dias, de domingo a domingo. De manhã e à tarde. Isso para mim é coisa séria. Eu pretendo finalizar já no primeiro round", afirmou.

Combinando provocações afiadas e uma confiança inabalável, Popó tem os holofotes voltados para mais uma edição do Fight Music Show. Por sua vez, Duda Nagle aposta na criatividade e no respeito, tentando transformar a desvantagem técnica em um desafio interessante. No entanto, para o tetracampeão, o script do evento parece já ter sido definido - e com um desfecho rápido.

