Piastri lidera segundo treino livre em Ímola e fecha dia perfeito na Fórmula 1

Pela segunda vez nesta sexta-feira, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, liderou o treino livre do GP de Emília Romagna de Fórmula 1, em Ímola, na Itália. Mais cedo, o jovem piloto já havia liderado a primeira sessão do fim de semana. O líder do Campeonato Mundial em 2025 fez o tempo de 1m15s293.

Além disso, Lando Norris, companheiro de equipe de Piastri, também repetiu o resultado da primeira atividade e ficou em segundo, com o tempo de 1m15s318. A terceira melhor volta ficou com Pierre Gasly, da Alpine, com 1m15s569.

Piastri is setting the pace again here at Imola FP2 TOP 10 (after 30 mins)

Piastri

Norris

Gasly

Russell

Verstappen

Leclerc

Hadjar

Tsunoda

Sainz

Bearman #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/Bw8zTeVGhp ? Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Gabriel Bortoleto, que havia ido muito bem no primeiro treino livre, não conseguiu repetir os mesmos números na segunda sessão do dia. O brasileiro da Kick Sauber fez o tempo de 1m16s339 e ficou com o 16º melhor tempo. A boa notícia é que o paulista ficou à frente de seu companheio de equipe Nico Hulkenberg, penúltimo colocado.

Franco Colapinto, que participará de sua primeira corrida nesta temporada, quase causou um acidente com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) no início da atividade. O piloto bicampeão mundial estava fazendo sua volta rápida quando deu de cara com o argentino no meio da pista, de forma irregular, quase causando uma colisão entre os carros. Alonso conseguiu desviar, mas perdeu sua volta.

Restando seis minutos para o fim de sessão, Isack Hadjar, da Racing Bulls, rodou logo nas primeiras curvas e se chocou contra o muro. Os comissários da pista optaram pela bandeira vermelha, praticamente encerrando a atividade.

? RED FLAG ? Hadjar has got stuck in the gravel after coming off at the Tamburello chicane #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/iKxlbxAfXL ? Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Na sequência

Neste sábado, às 7h30 (de Brasília), acontecerá a última atividade prática para que, às 11h, seja realizado o treino classificatório. A grande corrida do GP de Emília Romagna, na Itália, acontece às 10h deste domingo.