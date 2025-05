Perto de 100º jogo, Alan Franco valoriza São Paulo: "Muito especial para mim"

Alan Franco está muito próximo de atingir a marca de 100 jogos com a camisa do São Paulo. O zagueiro artingirá tal feito caso entre em campo contra o Grêmio, às 21h (de Brasília) deste sábado. O argentino aproveitou a oportunidade para valorizar o Tricolor Paulista.

"Muito feliz por cumprir um objetivo que eu tinha na minha carreira, de chegar neste clube tão grande. O São Paulo é muito especial para mim. A verdade é que me acolheram de uma maneira que não esperava e isso foi muito importante. Então, tenho um apreço e carinho por este clube que pensei que não iria superar o que vivi no Independiente, da Argentina. Não sabia que estava completando 100 jogos, mas estou muito feliz, de coração", disse Alan Franco ao SPFCPlay.

Alan Franco, em 99 partidas com o São Paulo, marcou três gols e deu seis assistências. Ele foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei em 2024. O defensor chegou ao Tricolor no início de 2023, após negociação com o Independiente, da Argentina.

? Informações do treino e bate-papo exclusivo com Alan Franco No Direto do CT, você confere uma entrevista com o zagueiro argentino, que está perto de completar seu centésimo jogo pelo Tricolor! ? Assista: https://t.co/KaANfmA6hj#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/UMyciZxfyu ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2025

No Brasileirão, o Tricolor vive um momento delicado. São três rodadas sem vitória, incluindo a derrota no clássico para o Palmeiras, por 1 a 0, na última semana. Apesar da classificação antecipada às oitavas da Libertadores, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, com nove pontos, e busca reencontrar o caminho das vitórias para se afastar da zona de rebaixamento.

Para a partida contra o Grêmio, o técnico Luis Zubeldía segue sem poder contar com o atacante Lucas Moura, o centroavante Calleri, o volante Luiz Gustavo, o lateral Igor Vinícius e o jovem atacante Henrique, todos lesionados.