Palmeiras chega ao quinto jogo seguido sem sofrer gol e alcança melhor marca defensiva no ano

A defesa do Palmeiras tem feito jus ao verso do hino: "defesa que ninguém passa". Na última quinta-feira, ao vencer o Bolívar, por 2 a 0, no Allianz Parque, a equipe chegou ao quinto jogo consecutivo sem ser vazado, atingindo a melhor marca defensiva na temporada. Murilo e Facundo Torres anotaram os gols do jogo.

O resultado garantiu a primeira colocação geral ao Palmeiras na fase de grupos, com 15 pontos conquistados, sem poder ser alcançado por mais ninguém, com uma rodada de antecedência. Há dois jogos, a equipe já havia conquistado a vaga e a liderança do Grupo G.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de uma sequência de cinco jogos, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Em nenhum desses compromissos, o time sofreu gols. A última vez que o Palmeiras acabou sendo vazado foi na derrota por 1 a 0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, no dia 27 de abril.

Depois disso, o clube engatou triunfos e com a baliza a zero contra Ceará (1 a 0), em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Vasco e São Paulo (ambos 1 a 0), pelo Brasileirão, e contra Cerro Porteño e Bolívar (ambos por 2 a 0), pela fase de grupos da Libertadores.

Apenas neste último duelo que Abel Ferreira fez mudança na zaga, com Murilo e Bruno Fuchs. Nos outros, este último trabalhou ao lado de Gustavo Gómez. A linha defensiva contou com alternância entre Piquerez e Vanderlan pela lateral esquerda, enquanto Giay dominou a direita e só foi sacado diante do Bolívar, dando lugar a Marcos Rocha. Nesse período, o Verdão também viu Weverton ser decisivo em diversos momentos.

Antes disso, a melhor marca defensiva do Palmeiras havia sido em abril, quando passou três jogos sem sofrer gols - contra Corinthians, Cerro Porteño e Internacional. Com a marca de cinco partidas sem sofrer gols, o Palmeiras tornou-se o primeiro clube brasileiro a completar 300 partidas sem ser vazado na soma das últimas 10 temporadas.

Melhor defesa do Brasileirão, o Palmeiras tenta manter a fama e enfrenta o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. O Verdão é líder do torneio, com 19 pontos marcados, e o Massa Bruta vem atrás, com 16.