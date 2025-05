MP de São Paulo inocenta ex-funcionário da base do Corinthians e arquiva caso

O Ministério Público de São Paulo declarou inocente nesta sexta-feira Bruno Korquievicz Rodrigues, ex-gerente administrativo das categorias de base do Corinthians. O antigo funcionário havia sido denunciado por ter realizado conversas com teor sexual com atletas da base corintiana.

De acordo com nota dos advogados Marion Bach e Leandro Pereira, representantes de Rodrigues, o MP definiu que "os elementos que justificaram a abertura do inquérito não se confirmaram durante as investigações". Assim, segundo orientação da Polícia Civil, o caso foi arquivado.

Rodrigues foi denunciado por manter conversas com teor sexual com jogadores da base do Corinthians. Após tomar conhecimento das acusações, o Timão desligou Bruno do clube.

O ex-funcionário é filho de Ricardinho, ex-jogador e multicampeão pelo Corinthians entre 1998 e 2002.

Veja o comunicado dos advogados de Bruno

"O Ministério Público de São Paulo concluiu pela inocência de Bruno Korquievicz Rodrigues, ex-gerente administrativo das categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista, e determinou, seguindo a orientação do relatório final da Policia Civil, o arquivamento do inquérito por concluir não ter havido qualquer conduta que configure crime.

Ainda segundo o Ministério Público, os elementos que justificaram a abertura do inquérito não se confirmaram durante as investigações."