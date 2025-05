Micael participa de parte do treino do Palmeiras e fica perto de retorno

O zagueiro Micael deve, em breve, voltar a ser opção para o técnico Abel Ferreira, no Palmeiras. Nesta sexta-feira, o defensor, que está em transição física, participou de parte do treino na reapresentação da equipe após a vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, no Allianz Parque, pela Libertadores.

Micael deu início ao processo de transição física na última terça-feira. Ele recuperou-se de uma entorse no tornozelo esquerdo, lesão sofrida no dia 20 de abril, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão. O zagueiro, porém, deve seguir como baixa para o duelo contra o Red Bull Bragantino.

Antes da lesão, Micael vinha de boa sequência na equipe. Ele foi contratado nesta temporada e logo adaptou-se ao time. Neste período, também viu alguns de seus companheiros - Gómez e Murilo - sofrerem com lesões para ter espaço. Micael, até aqui, disputou dez jogos, todos como titular.

Além de Micael, segue como baixa no Palmeiras o atacante Bruno Rodrigues, que também está em transição física depois de tratar de uma cirurgia no joelho esquerdo.

O Palmeiras entra em campo neste domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Verdão é o líder do torneio, com 19 pontos.