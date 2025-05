Melhor sair? Comentaristas divergem sobre Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians segue vivo na Copa Sul-Americana, após vencer o Racing (URU). No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Massini debateram se continuar na competição é realmente bom para a equipe alvinegra.

No estádio Centenario, em Mntevidéu, o Corinthians fez 1 a 0 sobre os uruguaios e assumiu o segundo lugar do Grupo C - o que o levaria a um mata-mata contra um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores por um lugar nas oitavas da Sul-Americana.

Juca: Sair da Sul-Americana é melhor para o Corinthians

Melhor deixar quieto [a Sul-Americana]. Quem sabe não repete aquele milagre que o levou à final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Se não é o Fagner bater um pênalti na trave, imagine, seria campeão. Então, eu diria que sim: por incrível que pareça, o melhor do Corinthians é cair fora da Sul-Americana.

Juca Kfouri

Massini: Corinthians passa vergonha na competição

O Corinthians é sempre assim: quando perde, diz que não era para ele. Passam pano sempre. [...] Competição é para ser disputada e é mais uma vergonha que o Corinthians passa não se classificando em um grupo como esse. É, afinal de contas, a terceira maior folha salarial do país.

Paulo Massini

