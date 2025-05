Mairon Santos atrela possível mudança de categoria a desempenho no UFC Vegas 106

Neste sábado (17), Mairon Santos entra no octógono do UFC Vegas 106 com um objetivo claro: apresentar uma nova versão de si mesmo. O lutador brasileiro, que conquistou uma vitória difícil em sua estreia na organização, promete corrigir os erros cometidos na luta anterior e trazer um desempenho renovado.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, ele compartilhou os aprendizados adquiridos durante sua trajetória no UFC e as mudanças em sua estratégia para a próxima disputa. Além das lições do octógono, o atleta também analisou a possibilidade de uma mudança significativa em sua carreira.

"Eu estava meio ansioso para terminar a luta logo devido ao meu nocaute no TUF, e acabei sendo apressado em alguns momentos. Mas, nessa luta, eu sei que não vou cometer os mesmos erros. Tem outros aprendizados também. Estamos estudando a possibilidade de subir de categoria de forma definitiva porque, para mim, o corte de peso para 66 kg é muito difícil. Mas só vou falar sobre isso depois da luta. Eu quero trazer uma nova versão para esta luta e é isso que eu vou fazer sábado", revelou o brasileiro.

Para Mairon, o processo de perda de peso tem sido um desafio nas últimas lutas, impactando sua performance de maneiras inesperadas. "O corte de peso anterior foi complicado, e isso pode ter influenciado no meu desempenho. Eu não quero ser o tipo de atleta que passa o camp inteiro preocupado com a dieta. Quero treinar, curtir o camp, estar leve e focado apenas no meu adversário", explicou.

Preparando-se para o duelo deste sábado, o lutador optou por uma abordagem diferente. Ele subirá para a categoria dos leves (70 kg) e espera ver como seu corpo reagirá à mudança. "Agora, quero lutar nos 70 kg, ver como me sinto, testar a força e o gás. Depois disso, tomarei uma decisão", afirmou.

Com uma nova versão de si mesmo, Mairon se apresenta confiante e determinado para o UFC Vegas 106. Ele acredita que essa mudança de estratégia, aliada ao seu foco renovado, será fundamental para um bom desempenho, e que o sábado marcará um passo importante em sua carreira no UFC.

Esquadrão Brasileiro no UFC Vegas 106

O UFC Vegas 106 contará com uma grande presença de brasileiros, com diversos atletas em ação tanto nas lutas preliminares quanto no card principal. Entre os destaques da parte inicial do evento estão Luana Pinheiro, que enfrentará Tecia Pennington, e Denise Gomes, que medirá forças com Elise Reed. Também nas preliminares, Luana Santos duelará contra Tainara Lisboa, Thiago Moisés lutará contra Jared Gordon e Matheus Camilo terá pela frente Gabriel Green.

No card principal, o Brasil segue forte com representações de peso. Melquizael Costa enfrentará Julian Erosa, enquanto Mairon Santos se medirá com Sodiq Yusuff. O co-main event trará Rodolfo Bellato contra Paul Craig, e no evento principal, Gilbert 'Durinho' terá um grande desafio contra Michael Morales.

