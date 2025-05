Lutador influencer! Renato Moicano detalha vida como youtuber e produtor de conteúdo

Cada vez mais, o MMA tem se tornado um negócio que alia dois pilares fundamentais: esporte e entretenimento. E os lutadores que conseguem atender esta demanda de mercado de forma simultânea tendem a se sobressair mais que os demais. E um belo exemplo disso é Renato 'Moicano'. Além de atleta de destaque do UFC, principal liga do mundo, o brasileiro cativa os fãs também em outra vertente: a de influencer digital. Cada vez mais bem-sucedido neste ramo, o peso-leve (70 kg) detalhou como é a vida de um competidor de alto rendimento que se aventura como youtuber.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Moicano relembrou seu início como produtor de conteúdo, ainda na época da pandemia. Na oportunidade, ainda sem o conhecimento digital que tem hoje, o atleta da 'American Top Team' promovia 'lives' sem um direcionamento específico, jogando games. Mas com o tempo, Renato percebeu que seu engajamento era consideravelmente maior quando falava sobre seu próprio ramo, o mundo do MMA.

"Eu já faço há muito tempo isso (produção de conteúdo). Agora que eu ganhei exposição. Mas comecei a produzir conteúdo na pandemia. Tentei várias paradas. Não sabia nada de Youtube, no começo era difícil. Pensava: 'Como vou criar um canal, editar vídeo?'. Aí comecei fazendo live na 'Twitch', principalmente de jogos. Mas vi que lá era mais isso mesmo, tentava falar de MMA e não pegava uma boa audiência por lá. Aí foi quando fiz a transição, tentei fazer um podcast. Aí o negócio foi dando certo, o pessoal foi me conhecendo mais. Aí nesse ano, em 2025, explodiu. Quem conhece o Moicano, quer saber de MMA. Minha figura reflete o MMA", relembrou.

Análise irreverente

Mas por que as análises de luta feitas por Moicano caíram nas graças dos fãs, sendo que já existem canais de imprensa que fazem o mesmo papel? A resposta, segundo o próprio, é simples. O segredo está na forma de se comunicar com os apaixonados pelo esporte. Sem o compromisso jornalístico como obrigação, o brasileiro utiliza sua forma irreverente para comentar sobre atletas e os combates de maior destaque no UFC. Com piadas e bordões que já estão na boca do povo, Renato consegue conversar com dois importantes mercados: Estados Unidos e Brasil.

"Sou engraçado em inglês. Mas é mais fácil para mim ser engraçado em português. Porque literalmente ligo a câmera e falo as besteiras que falo, tenho nem que pensar ou traduzir (risos). Quem entra no canal do Renato Moicano quer rir. É um cara que gosta de MMA e que está procurando uma personalidade diferente. Um cara engraçado e que tem autoridade (para falar). Podem achar que sou somente um brincalhão. Mas além de ter disputado o cinturão até 70 kg, também já fui top 4 (nos penas). Sou um cara que tem autoridade, mas meu canal não é baseado nisso. É baseado em apostas que dão errado (risos), a zika reversa e aos meus comentários", destacou Renato, em tom bem-humorado.

Opinar é, também, se expor

Se por um lado falar o que 'der na telha' sem filtros atrai cada vez mais fãs e um engajamento maior, por outro, tal maneira de se comunicar já colocou Moicano em situações desconfortáveis. Por estar sempre brincando em suas análises, o brasileiro admite que alguns lutadores já se sentiram desconfortáveis com seus vídeos e pediram, inclusive, para serem excluídos de seu canal. Sem o intuito de gerar rixas, Renato costuma acatar os desejos dos colegas de profissão, mas não muda sua forma de se expressar, prezando pelo 'modo sincerão' e sem perder a essência que o fez chegar neste patamar de popularidade.

"Já aconteceu (rixa), inclusive com amigos. Porque uma das coisas que prezo no canal é dar minha opinião verdadeira. Por exemplo, muita gente acha que sou hater do Charles. Dizem: 'Ah, você tem inveja do Charles e só aposta contra ele'. Não é isso, sou fã dele. Mas há determinados estilos de luta que acho difíceis para ele. Sempre tento falar o que eu acho, na internet, hoje, é isso que vende. O Gamrot, que é meu amigo, já ficou chateado comigo por coisas que eu falei. Várias pessoas já ficaram chateadas, pesos-pesados lá da academia. Mas o que posso fazer? Vou sempre direto ao ponto e às vezes gera indignação. Mas estou nessa para ganhar dinheiro, e não para brigar com ninguém", concluiu o veterano.

Aos 35 anos, Moicano ainda segue bastante relevante como lutador, ocupando atualmente a décima posição do ranking dos pesos-leves. O brasileiro volta ao octógono, inclusive, no UFC 317, contra Beneil Dariush, no card da 'Semana Internacional da Luta' - programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). Mas quando decidir pendurar as luvas e colocar um ponto final na carreira, Renato já tem uma alternativa para seguir bem financeiramente: a vida de influencer no ramo do MMA.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok