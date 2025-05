Luis Zubeldía estuda mudanças no São Paulo para voltar a vencer no Brasileiro

Após assegurar a classificação à próxima fase da Copa Libertadores, o São Paulo volta sua atenção ao Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía sabe que sua equipe precisa vencer o Grêmio neste sábado, às 21h, no MorumBis, para não correr o risco de encerrar a 9ª rodada da competição na zona de rebaixamento.

A meta do conjunto tricolor é retomar o caminho das vitórias no campeonato nacional - só derrotou o Santos em oito partidas - e abandonar a incômoda 16ª posição na tabela. Para isso, o comandante argentino pode mexer na equipe, principalmente nas laterais, setor que ainda não encontrou equilíbrio, apesar dos reforços contratados na temporada.

Na direita, disputam o posto o português Cédric Soares e o venezuelano Ferraresi. Na esquerda, o recém-chegado Wendell e o argentino Enzo Díaz brigam pela vaga. Existe ainda a possibilidade de Arboleda retomar a titularidade no lugar de Ruan.

Do meio para a frente, Zubeldía não tem tantas opções em função dos desfalques. Lucas Moura só deve voltar após a parada do Mundial de Clubes e o retorno de Oscar deve ser gradual para não sobrecarregá-lo depois da lesão. Calleri e o jovem Henrique estão entregues ao departamento médico.

Nesta sexta-feira, enquanto os atletas que iniciaram a partida com o Libertad fizeram uma atividade regenerativa, Zubeldía trabalhou fundamentos técnicos com o restante do elenco, como posse de bola, finalizações e enfrentamento em espaço reduzido. Os jogadores voltarão ao CT da Barra Funda, na manhã deste sábado, para os ajustes finais, horas antes da partida com o Grêmio.