Luis Enrique sobre contratação de Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira: "Será muito positiva"

Na véspera da partida entre Paris Saint-Germain e Auxerre, pela 34ª rodada do Campeonato Francês, o técnico Luis Enrique falou sobre a contratação do italiano Carlo Ancelotti para o comando da Seleção Brasileira.

"Não creio que haja nenhum treinador com o histórico de títulos de Ancelotti. Um senhor dentro e fora de campo. Não vou desejar muito sucesso ao Brasil porque é evidente que a minha seleção é a que quero que tenha os êxitos. É maravilhoso ver um treinador italiano, muito vitorioso, comandar uma seleção mítica como a do Brasil. Com certeza, essa combinação será muito positiva", disse Luis Enrique em entrevista coletiva.

?? Luis Enrique : « L'état d'esprit ne peut pas être meilleur que maintenant. » L'entraîneur du Paris Saint-Germain était présent en conférence de presse à la veille de #PSGAJA. Extraits. ?? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2025

Na última segunda-feira, a CBF anunciou a contratação de Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026.

O treinador italiano é o maior vencedor da Liga dos Campeões, com cinco títulos (dois pelo Milan e três com o Real Madrid) e o único técnico com título nacional na Inglaterra (Chelsea), Itália (Milan), Espanha (Real Madrid), Alemanha (Bayern de Munique) e França (PSG).

Festa do título do PSG

A partida contra o Auxerre, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), vai marcar a entrega da taça do Campeonato Francês para o campeão Paris Saint-Germain. A equipe do técnico Luis Enrique lidera a competição com 81 pontos.

"A noite (do título) no ano passado eu lembro como um erro. Um erro da minha parte por não ter aproveitado um ano inteiro de trabalho. Amanhã, espero poder desfrutar, independentemente do resultado. É evidente que essas festas, depois do jogo, às vezes são complicadas. Devemos encarar a partida com seriedade, como fazemos todo ano. E, se depois o resultado ajudar, ótimo. E se não, também ótimo. É o momento de celebrar o título com os nossos torcedores", projetou o treinador espanhol.

Na sequência, o PSG ainda disputa a final da Copa da França, no dia 24 de maio, contra o Reims, e a grande decisão da Liga dos Campeões, no dia 31 de maio, diante da Inter de Milão.