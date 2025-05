Jogadores de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são convocados pela Seleção sub-20

A CBF divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados do técnico Ramon Menezes para os amistosos da Seleção Brasileira sub-20 contra Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul. A relação conta com jogadores das equipes principais de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

O goleiro Felipe Longo e o meio-campista Breno Bidon são os atletas do Timão que foram convocados, enquanto o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi representam o Verdão, assim como o goleiro Aranhã, que ainda integra a equipe sub-20 do clube. Do lado do Peixe, estão o lateral JP Chermont e o atacante Deivid Washington. Por fim, o meio-campista Matheus Alves é o único jogador do Tricolor na lista.

?? Tem #MadeInCotia convocado para a Seleção Brasileira Sub-20! O meia Matheus Alves foi chamado para os três amistosos do Brasil em Cairo, no Egito. Os duelos ocorrem na próxima Data FIFA e fazem parte dos preparativos para a Copa do Mundo da categoria. ?? 5 de junho:

Egito ??... pic.twitter.com/KTWy59URxc ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2025

As partidas acontecerão, em Cairo, capital do Egito, no mês de junho, e marcarão o início da preparação do Brasil para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em setembro deste ano, no Chile.

O duelo contra o Egito está marcado para o dia 4, enquanto os jogos contra Arábia Saudita e Coreia do Sul ocorrerão nos dia 7 e 10.

Veja a lista completa dos convocados pela Seleção sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Flamengo

Aranhã - Palmeiras

Laterais

JP Chermont - Santos

Leandrinho - Al Shabab

Léo Derik - Athletico-PR

Pedro Lima - Wolverhampton

Zagueiros

Iago - Flamengo

Benedetti - Palmeiras

Arthur Dias - Athletico-PR

João Souza - Flamengo

Meio-campistas

Breno Bidon - Corinthians

João Cruz - Athletico-PR

Gabriel Moscardo - Reims

Rayan Lucas - Flamengo

Gabriel Carvalho - Internacional

Matheus Alves - São Paulo

Atacantes

Rayan - Vasco

Matheus Gonçalves - Flamengo

Deivid Washington - Santos

Luighi - Palmeiras

Gustavo Nunes - Brentford

Gustavo Prado - Internacional