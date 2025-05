João Alves valoriza vitória do Santos no Paulista sub-20

No último final de semana, o Santos derrotou o Audax por 2 a 0 e chegou à sua primeira vitória no Paulista sub-20. João Alves, atacante do Peixe, comentou sobre a boa partida da equipe fora de casa.

"Bom jogo de toda a equipe, conseguimos entender bem o que foi trabalhado com o professor Maurício e dentro de campo fizemos valer a força desse grupo", afirmou.

Após o triunfo sobre a equipe osasquense, o Alvinegro Praiano também derrotou o Grêmio, mas pelo Campeonato Brasileiro.

João também projetou o próximo duelo estadual contra o São Bernardo, que ocorre nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

"Semana de muito trabalho e dedicação para o duelo contra o São Bernardo. Respeitamos o time deles, mas, temos consciência do peso da camisa que representamos. Faremos nosso melhor para buscar mais três pontos em casa", completou.

Com uma vitória e duas derrotas na competição até o momento, o Santos se encontra com três pontos, na 11ª colocação.